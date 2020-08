【黎巴嫩爆炸】當地大型醫院遭嚴重破壞 「慘過戰爭」

黎巴嫩首都貝魯特兩次強烈爆炸,導致最少78人死亡、超過4,000人受傷。位於貝魯特市中心的大型醫院更因爆炸遭到嚴重破壞,有數十名患者及訪客遭跌落的玻璃擊中受傷。醫院暫時關閉及將患者轉送到其他地方留醫,負責人更指爆炸帶來比戰爭更慘更可怕的影響。

《紐約時報》報道,聖喬治醫院(St. George Hospital)為貝魯特市內大型醫院,距離爆炸事發地點不足1公里。醫院兒科血液學和腫瘤學負責人努恩(Peter Noun)指,醫院的每個樓層都遭到破壞。

努恩更指出:

即使是在戰爭期間,我也沒有看到這樣的情況。這是一場災難。

(I didn’t see this even during the war. It’s a catastrophe.)

努恩指,爆炸發生時現場所有東西都跌落,醫院的窗戶被毀,天花板更裂開及有碎片墜落。他指出其中幾個病人及其家人都受傷。當爆炸發生時,4名兒童正接受癌症治療,他們的父母在極度驚慌下,拔走子女身上的靜脈注射針頭,慌忙帶著子女逃往另一間醫院,甚至回家躲避。

另一間醫院Bikhazi Medical Group擁有60個床位,院方表示即使爆炸對醫院設施也造成嚴重破壞,但醫院在事發數小時內仍接受500名病人,其中1名婦女送往醫院時已經死亡。

醫院院長阿扎爾(Rima Azar)指,醫院大量玻璃破裂,通往醫院入口的門完全被毀,倒塌的天花板跌落在部分患者身上,情景非常恐怖。

據悉,港口附近的倉庫儲存了黎巴嫩國內主要的疫苗和藥物庫存,其中數十萬劑藥物存放在倉庫內一個高的貨架,而該倉庫的多個建築物也因爆炸遭嚴重破壞,令醫護人員憂慮藥物及疫苗供應受阻。

