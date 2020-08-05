【美元危機】摩根許長泰：美元前景弱　看好亞股未來12個月表現

▲ 許長泰表示，投資新興市場及亞洲時，弱美元可以減低貨幣風險，容許新興亞洲的央行將焦點放於刺激經濟增長上。

反映美元走勢的美滙指數自3月以來累計回落9%，現於93水平徘徊。摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰認為，美元前景偏弱，目前亞洲股票市帳率又處於長期平均值，按照傳統弱美元利好亞洲資產的背景下，預期未來12個月會有理想回報。

美元近月重拾跌勢，兌歐元的跌勢更明顯加劇。許長泰指，過去數年美元估值偏高，但美國經濟的貿易赤字日益龐大，而且財赤更會大幅度飆升，令美元失去了支持。

美國與歐亞各國經濟差距縮小

「弱美元利好風險資產，特別是新興市場及亞洲的股票及定息收入資產。」許長泰解釋，投資新興市場及亞洲時，弱美元可以減低貨幣風險，容許新興亞洲的央行將焦點放於刺激經濟增長上，無須為了壓抑通脹風險，將利率定於高位。

他稱，雖然亞洲貨幣強勢會損害出口商的毛利率，但強勁的環球需求可以彌補有關損失。同時，強貨幣可以減低進口成本，對於靠進口貨品來支持本土需求的企業也有幫助。

聯儲局難以收回量寬政策

傳統上美元是避險貨幣，但目前地緣政治風險升溫下，美元卻維持弱勢。許長泰相信，這與疫情大流行後，美國經濟已不能保證一定可以跑贏歐元區及日本有關。由於美國與其他國家的經濟表現差異縮小下，美息與其他國家的息率差距也收窄，令美元變得不再吸引，投資者遂尋找其他貨幣作投資。

其次，由於美國聯儲局難以像環球其他央行般，很容易便可以收回其寬鬆的貨幣政策，意味美元下行的可能性高於上行。近日美元正在整固，許長泰相信，這與市場憂慮歐洲及亞洲出現新一波疫情有關，令投資者的風險胃納轉弱。

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責任編輯：陳韻妍