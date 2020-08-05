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【打擊假新聞】WhatsApp推訊息搜尋功能　用戶可Fact Check轉寄内容

科技 13:30 2020/08/05

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為免用戶在平台散佈陰謀論或錯誤訊息，最近WhatsApp就測試一項新功能，用戶可即時搜尋轉寄内容，檢查訊息是否正確。

疫情期間，相信不少用戶都會在社交媒體上，傳播疫情相關資訊。為避免用戶在平台散佈陰謀論或錯誤訊息，最近WhatsApp就測試一項新功能，用戶可即時搜尋轉寄内容，檢查訊息是否正確。

由於WhatsApp使用端對端加密技術，系統難以監管用戶發佈的訊息内容。目前WhatsApp正測試新的訊息搜尋功能，用戶可以自行作檢查。在官方發布的功能截圖中顯示，曾經有訊息内容指飲用大蒜水能有效治療新冠肺炎，當用戶點擊搜尋有關的資料後，系統就會顯示3個相關的網站，並將該訊息內容標記為錯誤訊息。WhatsApp 表示，用戶搜尋的內容會直接傳送到瀏覽器中，WhatsApp並不會看到任何訊息內容。

WhatsApp宣布，該項新功能現已在巴西、義大利、愛爾蘭、墨西哥、西班牙、英國和美國推出，同時支援 iOS 及Android 系統。較早前，為防止錯誤消息在平台傳播， WhatsApp就限制訊息轉寄功能，用戶只能將訊息轉寄至一位用戶。官方更表示，實行此項措施已減少70%疫情相關的訊息傳播。

<<WhatsApp印度推金融服務　涉及年金、保險

<<WhatsApp擬加入新功能　一個帳號可同時登入多部手機

責任編輯：李寶如

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