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【黃金投資】金價突破2000美元　德銀策略師：白銀潛力更勝一籌

環球政經 14:02 2020/08/05

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本周黃金價格續創新高，周三（5日）現貨金價突破2,000美元心理關口，一度曾高見2031.14美元，創下2011年9月以來的歷史新高，成為投資市場焦點。

然而德意志銀行（Deutsche Bank）的商品和外匯策略師Michael Hsueh預計，白銀的表現將優於黃金。分析人士指出，世界經濟將逐步復甦，帶動工業消費，而這將增加白銀作為工業用途的需求。花旗銀行分析師亦在上月一份報告中表示，製造業活動反彈正推動白銀價格上漲。

相關文章：【港股追蹤】金價破頂新常態　留意呢堆股份

年初至今，現貨黃金已經飆升約32％，有望自1979年以來創下最佳年份；與此同時，白銀價格亦上漲逾三成。銀價向上，白銀股自然受惠，中國白銀集團（00815）周三（5日）升6.25%，現報1.02元。除此之外，投資白銀亦有於追蹤白銀價格的ETF可選，美國上市的iShares Silver Trust (SLV)是以實物持有的方式複製白銀價格，是全球成交量最大的白銀ETF。

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撰文 : 國際組

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