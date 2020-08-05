【長和持股】和黃醫藥：香港上市只是時間問題 料2024年可收支平衡

▲ 和黃醫藥首席執行官賀雋表示，香港上市只是時間問題。

長和 （00001） 旗下和黃醫藥（Chi-Med，美：HCM）去年中表示，因應香港市場不穩推遲香港上市計劃。公司首席執行官賀雋（Christian Hogg）最新在電話會稱，和黃醫藥總部在香港，主要業務營運在內地，未來在香港上市完全合理（make completely sense），最終「只是時間問題」。他補充，希望香港上市之前，公司商業化首先取得成功，儘管不少香港上市生物科技公司表現不俗，但若和黃可印證公司商業化實力，相信會更獲投資者青睞。

初步估2024年收支平衡

賀雋指，集團今年研發費用預計超過2億美元，隨著公司國際化拓展，未來年度或會逐步增至2.3至2.5億美元。不過公司現時有3個產品已獲批上市或正申請上市，若可帶來持續穩定的收入，集團或可在2024年實現收支平衡。

他續指，集團現時有5億美元的可用現金，未來也可能通過引入投資者、潛在香港IPO、出售非核心業務等方式籌資資金。

未來3年3新藥海內外上市

和黃醫藥首款上市新藥「愛優特」今年上半年銷售達1400萬美元，市場滲透率約14%。集團與跨國藥廠禮來（Eli Lily）重新協議，自今年10月起將負責該藥在中國的商業化。此外，另兩款抗癌新藥「索凡替尼」、「沃利替尼」已在中國提交上市申請，預計分別於今年底及明年上市。

和黃表示，已在中國新建立逾320人的腫瘤專科商業團隊，為「索凡替尼」上市做準備，未來目標將團隊擴大至超過900人。

海外市場方面，預計「索凡替尼」、「沃利替尼」、「呋喹替尼」（愛優特）分別於2021、2022、2023年獲批上市。

考慮出售非核心資產

賀雋表示，和黃未來業務將聚焦腫瘤藥，考慮出售非核心資產。他指，不希望指明會出售哪些業務，但舉例稱集團旗下中藥業務曾經多年為公司帶來盈利及現金流，幫助公司進行藥物研發，未來會仔細審視集團業務，若與聚焦腫瘤的策略沒有協同效應，可能會被剝離。

相關文章：

長和旗下和黃醫藥半年虧損擴大至3.85億元 兩款新藥待批上市

【長和持股】和黃醫藥向General Atlantic配售400萬股ADS 涉1億美元

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情：https：//bit.ly/2WtzVxq