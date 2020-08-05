【港滙強勢】港元拆息普遍回升 1個月HIBOR兩連升

▲ 港滙持續強勢，金管局今晨再入市承接6400萬美元沽盤。

巨型新股螞蟻金服傳下月招股，資金繼續湧入香港，金管局今晨再承接6400萬美元沽盤。港滙強勢，港元拆息（HIBOR）普遍見升，1個月拆息連升兩日，報0.25321厘。

根據財資市場公會顯示，6個月期或以下的港元拆息全線上揚，其中與樓按掛鉤的1個月期拆息，較昨日升0.00107厘至0.25321厘。

隔夜息報0.06958厘，按日升0.00547厘；3個月拆息報0.47661厘；6個月期升至0.67946厘。

港滙目前繼續貼近7.75強方兌換保證水平，截至中午12時40分，每1港元兌美元7.7503，日內波幅7.75至7.7504。

財資界分析，最近一輪資金流入有別於與早前套戥港美息差，因港美息差已顯著收窄，目前主要反映焦點新股未來在港集資，吸引資金預先泊入，估計短期內港滙都會持續觸發7.75強方兌換保證。

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記者：趙穎妍