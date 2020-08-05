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【騰訊股價】騰訊據報再推動鬥魚與虎牙合併談判

即市財經 12:51 2020/08/05

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騰訊（00700）正在推動遊戲流媒體平台鬥魚與虎牙的合併。

彭博引述消息人士報道，騰訊 （00700） 正在推動遊戲流媒體平台鬥魚與虎牙的合併，或最快今年底、明年初成事。騰訊股價半日升1.7%，報559.5元。

消息人士透露，騰訊擁有虎牙37%及鬥魚38%的股權，過去幾個月一直在進行合併談判，騰訊正尋求成為合併後公司的最大股東。如果成事，將鞏固騰訊在中國遊戲和社交媒體領域的領先地位。

內媒此前報道，騰訊至少兩次推動鬥魚和虎牙合並，這可能是最接近成功的一次。

騰訊在完成鬥魚和虎牙上市前投資後，2018年初，騰訊總裁劉熾平曾在分析師會議上公開解釋投資邏輯。他指出，遊戲玩家花愈來愈多的時間在遊戲直播上；其次，遊戲直播能夠與騰訊利潤最高的遊戲業務協同；而遊戲直播本身是電競。

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