【騰訊股價】騰訊據報再推動鬥魚與虎牙合併談判

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【長和持股】和黃醫藥：香港上市只是時間問題 料2024年可收支平衡
彭博引述消息人士報道，騰訊 （00700） 正在推動遊戲流媒體平台鬥魚與虎牙的合併，或最快今年底、明年初成事。騰訊股價半日升1.7%，報559.5元。
消息人士透露，騰訊擁有虎牙37%及鬥魚38%的股權，過去幾個月一直在進行合併談判，騰訊正尋求成為合併後公司的最大股東。如果成事，將鞏固騰訊在中國遊戲和社交媒體領域的領先地位。
內媒此前報道，騰訊至少兩次推動鬥魚和虎牙合並，這可能是最接近成功的一次。
騰訊在完成鬥魚和虎牙上市前投資後，2018年初，騰訊總裁劉熾平曾在分析師會議上公開解釋投資邏輯。他指出，遊戲玩家花愈來愈多的時間在遊戲直播上；其次，遊戲直播能夠與騰訊利潤最高的遊戲業務協同；而遊戲直播本身是電競。
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