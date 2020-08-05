【騰訊股價】騰訊傳推動鬥魚與虎牙合併 斗魚、虎牙盤前急漲近3成（第二版）

▲ 騰訊（00700）正在推動遊戲流媒體平台鬥魚與虎牙的合併。

彭博引述消息人士報道，騰訊 （00700） 正在推動遊戲流媒體平台鬥魚（美：DOYU）與虎牙（美：HUYA）的合併，或最快今年底、明年初成事。騰訊股價全日升1.9%，報560.5元，成交83億元。虎牙美股盤前急漲27%；斗魚漲28%。

虎牙、鬥魚為內地兩大遊戲直播平台，也有人稱兩間公司為「中國版Twitch」。Twitch是亞馬遜（美：AMZN）旗下遊戲影音串流平台，提供平台供遊戲玩家進行遊戲實況、螢幕分享或遊戲賽事轉播。

根據鬥魚、虎牙兩間公司披露數據，鬥魚今年首季月活躍用戶達1.58億，付費用戶為760萬；虎牙則分別為1.51億、610萬。

合併後市值或超100億美元

消息人士透露，騰訊擁有虎牙37%及鬥魚38%的股權，過去幾個月一直在進行合併談判，騰訊正尋求成為合併後公司的最大股東。如果成事，將打造一個擁有超過3億用戶、總市值達100億美元（約780億港元）的直播巨頭，鞏固騰訊在中國遊戲和社交媒體領域的領先地位。

內媒此前報道，騰訊至少兩次推動鬥魚和虎牙合併，這可能是最接近成功的一次。

騰訊在完成鬥魚和虎牙上市前投資後，2018年初，騰訊總裁劉熾平曾在分析師會議上公開解釋投資邏輯。他指出，遊戲玩家花愈來愈多的時間在遊戲直播上；其次，遊戲直播能夠與騰訊利潤最高的遊戲業務協同；而遊戲直播本身是電競。

（第二版更新股價）

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編輯：吳敏芳、陳健婷