▲ 【黎巴嫩爆炸】硝酸銨炸彈便宜威力勁 恐怖分子至愛

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）的大爆炸，黎巴嫩政府證實，是存放在貝魯特港倉庫的2750噸硝酸銨造成。硝酸銨是一種農業常用的化肥，但亦混合出強力炸藥，歷史上多次大型爆炸案都與硝酸銨有關。

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什麼是硝酸銨？

硝酸銨（ammonium nitrate）的化學公式是NH4NO3，氮含量十分高，相當穩定、運送方便且便宜，廣泛被用作肥料。大自然存在天然的硝酸銨礦，但現在幾乎所有硝酸銨都是以人工方式，化學合成得出。

硝酸銨同時是工業用炸藥，硝油炸藥（ANFO）的關鍵材料，可透過混合硝酸銨及燃油製成，主要在採礦及土木工程中使用，美國80%的工業引爆，都是使用硝油炸藥。

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硝酸銨很易爆炸？

硝酸銨本身頗為穩定，若處理得當，不會輕易著火。正常情況下，要有燃料及外部催化劑協助，才會引起爆炸。

不過，硝酸銨不耐高溫，分解溫度僅約攝氏210度，而且屬高能物質（energetic material），即分解過程中會釋出熱力，有機會著火，一旦燃燒會產生大量氧氣，助長火勢，有機會引致爆炸。

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由於硝酸銨便宜，容易取得，歷史上多次爆炸案都與這種肥料炸彈有關。

1992年4月倫敦波羅的海交易所（The Baltic Exchange）爆炸案，愛爾蘭共和軍引爆1噸肥料炸藥，致3人死亡，包括一名15歲女童。

1993年4月，愛爾蘭共和軍再在倫敦主教門（Bishopsgate）引爆肥料炸藥，造成1死40傷。爆炸威力強大，炸出一個40尺闊，20尺深的坑洞。

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1995年美國俄克拉荷馬市爆炸案，兇徒駕駛一輛裝有大量硝酸銨肥料炸藥的貨車，到當地一幢政府建築物大門前引爆，造成168人死亡，包括19名兒童。兇徒被判處死刑，2001年執行。

1996年6月，愛爾蘭共和軍再次出動，在曼徹斯特引爆一個3300磅的肥料炸彈，是二戰後在英國被引爆的最大型炸彈。不過，爆炸發生前1小時有人以電話示警，案中無人死亡，200人傷。

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責任編輯：文青青

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