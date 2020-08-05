Disney+訂閱用戶逾6000萬　花木蘭上架助提高用戶量

▲ 《花木蘭》將於9月4日在Disney+上架，定價為29.99美元（約232港元）。（Disney官網截圖）

新冠肺炎疫情拖累全球電影業，相反，串流平台Disney+在疫情下於部份地區推出，訂閱用戶至今已達6,050萬名，遠超早前預計到2024年達到6,000萬至9,000萬名訂閱用戶的目標。

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隨着多部著名電影相繼延遲上映，迪士尼近日宣布Disney+的新計劃。據CNBC報道，迪士尼旗下斥約2億美元（約15.5億港元）製作的電影《花木蘭》，將於9月4日在Disney+上架，定價為29.99美元（約232港元），是次為該串流平台首次出售電影。

就是次計劃，華特迪士尼（The Walt Disney）行政總裁Bob Chapek表示，目前觀眾無法到電影院，但將通過Disney+將《花木蘭》帶給觀眾，他相信同時可增加及提高訂閱該串流平台的吸引力和價值。而迪士尼計劃在未有Disney+的地區，發行花木蘭，即有機會在中國上映。

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其實香港區用戶暫時亦未能使用Disney+，但小編在官網發現，設有「掌握最新動態」，對於該串流平台感興趣的用戶，可以登記電郵地址，獲得並緊貼最新動態。

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責任編輯：馬意文