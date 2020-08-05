【酒店寒冬】大酒店半年轉蝕12億不派息　半島酒店上季房價僅2800元（第二版）

▲ 大酒店上半年轉蝕12億元，不派中期息，上季香港半島酒店房租跌至2800元。

經營半島酒店的大酒店 （00045） 公布上半年轉蝕12億元，當中包括物業重估赤字淨額3.7億元及減值撥備3.39億元；去年同時則錄得盈利2.5億元。大酒店指，考慮到目前的艱難環境及業績，決定不派中期股息，去年則派每股4仙。

大酒店又指，難以預測疫情的負面影響何時會結束，現正評估在後新型冠狀病毒世界下的「新常態」運營方式。

期內，收入跌52%至13.3億元。其中，香港半島酒店收入跌54%至2.8億元，受累於香港實行嚴格的旅遊限制令及隔離措施，上半年出租率下跌52個百分點，平均房租跌36%，平均可出租客房收入跌87%。

半島酒店一晚僅2800元 較高峰削半

大酒店同時公布，次季營運數據，香港半島酒店上季出租率僅13%，較首季14%再惡化，也是集團3大業務地區最差一個。香港平均房租第二季僅2804元，按年跌48%，按季也少36%。2019年首季半島酒店平均房租高達5989元。

大酒店在其他亞洲地區、美國及歐洲次季出租率分別為21%、20%，按年跌約50百分點，平均房租則分別2456元、4930元，按年跌18%、17%，跌幅較香港輕微。

山頂纜車上半年收入跌74%

至於山頂纜車，收入按年跌74%至1200萬元。山頂纜正進行升級工程，大酒店指，由於疫情全球大流行導致在亞洲及歐洲的原料採購及生產延誤，升級工程受到不利影響，並阻礙新纜車及設備的生產，相信將影響該項目的預計完工日期，已將第二期的暫停服務延後至2021年，整個升級工程仍預計於2021年完工。

每月總經營成本較去年少34%

行政總裁郭敬文表示，集團已實施重大成本控制及削減措施，包括推行自願無薪休假、減少臨時員工、重新調配員工及暫停招聘。現時的每月總經營成本相比去年年減少約34%，相信即使業務狀況未能明顯好轉，集團現時的財務資源亦足以應付未來至少18個月的資金需求。

由於集團大多數權益位於香港，大酒店憂慮政局不明將會持續影響業績表現。除非目前經營環境出現重大改變的情況，集團預期在今年內的利息、稅項、折舊及攤銷前營業盈利將持續錄得虧損。

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