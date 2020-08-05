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【美股期貨】美滙指數再跌0.5%低見92.9　金價2040美元　道指期貨升180點（不斷更新）

即市財經 18:43 2020/08/05

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美股動態不斷更新

道指隔晚升164點，納指再創新高，美股期貨於亞洲時段承接升勢，繼續上升。市場仍將焦點落於新冠肺炎疫情刺激措施進展。早前，白宮和民主黨領袖在新一輪紓困方案談判中取得一些進展。

美國今晚將會公布俗稱「小非農」的ADP就業數據、7月Markit服務業PMI及7月ISM非製造業指數。

另外，Moderna（美：MRNA）及正在研究新型肺炎「雞尾酒」療法的再生元製藥（美：REGN）將於周三放榜；科技股Roku（美：ROKU）和Square（美：SQ）亦同於星期三公布業績。

焦點新聞：

【迪士尼業績】迪士尼力推《花木蘭》Disney+約234元收看　季度調整溢利勝預期

【美股焦點】Beyond Meat上季虧損擴大至1020萬美元　盤後跌8%

【TiKTok拆骨】比爾蓋茨：微軟保證TikTok美國數據安全 不會採取任何敵意舉動

即市走勢：

【18︰43】美匯指數跌幅擴大，最新失守93美元大關，見92.9，日內跌逾0.5%。

【18︰22】道指期貨升180點，報26897點；標指期貨升0.52%；納指期貨升0.34%。

【17︰11】歐元區7月Markit服務業PMI終值為54.7，低過此前初值55.1；6月零售銷售增長5.7%，差過預期5.9%。

【16︰57】迪士尼（美：DIS）盤前升半成，報123.3美元。迪士尼季度虧損47.2億美元，但錄經調整溢利，勝預期。

【16︰35】美股期貨升幅略為收窄，道指升121點，報26838點；標指期貨升10點，報3310點；納指期貨升26點，報11112點。

【16︰26】電子支付系統Square（SQ）盤前升8%。Square業績遭外國媒體泄漏，最終提早一日公開業績。Square次季淨收入錄19.2億美元，按年大升64%，經調整後每股盈利為0.18美元，遠優於市場預期的虧損0.5美元。

【美股焦點】Square業績遭泄漏提早放榜　業績遠勝預期盤前大漲8%

【16︰21】鬥魚（美：DOYU）與虎牙（美：HUYA）盤前分別升15%。彭博引述消息人士報道，騰訊  （00700）  正在推動鬥魚與虎牙的合併，或最快今年底、明年初成事。

【騰訊股價】騰訊傳推動鬥魚與虎牙合併 斗魚、虎牙盤前急漲近3成（第二版）

【15︰18】美股期貨升幅擴大，道指升145點，報26862點；標指期貨升12點，報3312點；納指期貨升37點，報11123點。

【15︰09】歐洲股市早段向上，德股升0.4%；法股升近0.6%；英股升近0.7%。

【12︰01】道指期貨升45點，報26762點；標指期貨升2點，報3302點；納指期貨升14點，報11100點。

【11︰55】微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）接受外電訪問時表示，微軟在保護數據安全上採取謹慎態度，且不會在收購TikTok的交易上，做出任何有「敵意」之嫌的舉動。

【11︰00】維珍澳洲航空（Virgin Australia）宣布裁員3000人，以員工總數9000人計，相當於裁減三分之一的人手。另外，維珍集團（Virgin Group）投資的維珍航空（Virgin Atlantic）據報已在美國申請破產保護。

【航空告急】維珍澳洲裁員3000員工　維珍航空在美國申請破產保護（第二版）

【10︰40】消息指中概股好未來（美：TAL）已與投行就回港二次上市事宜進行密切洽談，最快於2020年底前完成，最多集資20億美元（約155億港元）。好未來回應表示，目前沒有上市計劃。

【新股IPO】好未來傳最快年內香港上市籌155億 回應：目前沒有上市計劃

【10︰28】迪士尼（Walt Disney，美：DIS）公布業績，季度虧損47.2億美元，但錄經調整溢利，勝預期。迪士尼收市公布業績後，盤後股價急增5%。

【09︰50】人造肉製造商Beyond Meat上季因成本增加，虧損由940萬美元擴大至1,020萬美元，上季每股經調整虧損為2美仙，惟收入增長69%至1.13億美元，超出市場預期。

【07︰30】美股反覆向上，道指收報26828點，升164點或0.62%；標指收報3306點，升11點或0.36%；納指連續第五個交易日上漲，連續第二日創新高，收報10941點，升38點或0.35%。

道指升164點港股ADR升33點　金價突破2000美元

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責任編輯：梁浩碩

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