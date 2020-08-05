【盈喜】日清受惠疫情半年多賺3成　午後大升近一成（第三版）

▲ 日清（01475）發盈喜，預期今年上半年純利較去年同期升30%。

日清食品 （01475） 發盈喜，預期今年上半年純利較去年同期升30%，主要由於在新冠肺炎疫情下令優質即食麵的需求上漲，使內地及香港銷售量增加，以及來自銷售量增加相關的成本降低。日清母企日本日清（Nissin Foods）同日公布﹐截至6月底止季度業績，中國業務經營溢利按年大增91.6%至16.07億日圓。

日清股價半日升3.2%，午收7.47元，成交額1000萬元。午後，日清股價大升，高見7.96元，至下午1時15分，日清報7.9元，升9.1%，成交3850萬元。

日本日清指，中國高增值麵市場持續擴張，合味道品牌及出前一丁品牌在中國大陸及香港的強勁銷售量表現，銷售額按年增加，期內收入總額按年增20%，至118.18億日圓。

日清食品將於本月刊發中期業績。

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（第二版加入母公司數據；第三版加入午後股價）

記者：吳敏芳、麥德銘