【晶片股】中國鼓勵生產近10年前技術晶片　「中芯賣白粥」足以壯大？

中芯國際 （00981） 宣布生產28納米及以上芯片後，國務院日前公布對集成電路（即：晶片）優惠政策，線寬小於28納米晶片的企業，前10年免徵企業所得稅，生產65納米的企業也可獲5年免稅。事實上，相比台積電TSMC（台：2330）今年將量產5納米芯片，內地最新國策推動的28納米製程晶片為2011年的技術，中芯國際也在2015年掌握相關技術，但為何國務院向28納米晶片生產商推出稅務優惠？

中芯宣布在北京開發及營運12吋晶圓生產設施項目，首期目標為達致每月約10萬片12吋晶圓的產能，首期投資高達76億美元，中芯國際出資51%。

相對而言，台積電早在2011年就開始量產28納米晶片，當時中芯的技術只停留在40納米。2013年台積電就已達到中芯目前所訂目標，每月10萬片12吋芯片。

台積電作為全球晶片代工廠龍頭，一直走在國際市場最頂尖技術前沿，中芯國際則是中國芯片一哥，兩者搶佔的市場亦大相逕庭。

理論上，製程愈低晶片運算能力愈高，也有利產品微型化，現時高檔產品市場追求更精密的芯片，如7納米、5納米等，但智慧家居、雪櫃、冷氣機、電飯鍋等未必需要用上最高規格的晶片。

《經濟日報》專欄作家石鏡泉比喻，從事5納米、7納米製程晶片的台積電可應付高尖端魚翅市場，28納米經多年發展如同白粥等基本食品，中芯可以在中端白粥市場，各有各搵食。他在專欄指出，2019年底，國產北斗導航型芯片，模塊等基礎產品銷量已超過1億片，未來將看到更多應用北斗技術的各類產品，而北斗系統也只是使用28納米晶片。

北斗衛星、萬物互聯成內地力谷產業

北斗三號衛星導航系統7月31日正式啟用，其應用廣泛。晶片是北斗系統的重中之重，十年間北斗晶片工藝從90納米發展到28納米，換言之，北斗自己最新只用28納米，內地國策也在配合北斗三號衛星導航發展。

由此可見，28納米晶片主攻的並非最高級智能手機的市場，而是配合內地5G「萬物互聯」以及衛星導航系統等概念，目前量產技術達14納米的中芯、達28納米製程的華虹半導體 （01347） 等國內晶片代工廠都能滿足需求。

在去全球化趨勢下，中國近年四年受敵，海外購買芯片屢受阻，依賴內生市場無可厚非，也成為內地加強對晶片等關鍵技術上的支援及發展的契機，令外界憧憬中芯、華虹半導體同樣有相當市場競爭力。

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