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內地出現新疫情 62宗新布尼亞病毒染病病例

環球政經 12:15 2020/08/05

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新冠肺炎疫情還沒，內地又出現新疫情。南京一名60多歲女性持續發燒高達40度，同時咳嗽，以及身體倦怠等症狀，經診斷後證實感染新布尼亞病毒（new bunyavirus）。據內地媒體消息指，目前江蘇、浙江、安徽都有民眾感染至今已有62人感染，7人死亡。

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翻查數字，南京當地醫院今年至今已有37人感染新布尼亞病毒，安徽今年4月後也傳出相同疫情，共23人染病，另外浙江有2人感染後死亡，內地上述地區今年來已出現至少62宗新布尼亞病毒染病病例，其中7人死亡，死亡率逾11％。

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新布尼亞病毒的主要傳播媒介為蜱蟲、尤其是長角血蜱（Haemaphysalis longicornis）被認為是新布尼亞病毒的主要傳播媒介，感染後臨床症狀為發燒、早期腸胃道症狀明顯，伴全身性多臟器損傷及出血傾向，實驗室檢測可見血小板及白血球減少、蛋白尿及血尿。

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撰文 : 歐高榮

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