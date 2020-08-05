【對抗Airdrop】Google正式推出「Nearby Share」功能　

▲ Google日前宣布，Android版AirDrop正式推出，並已推廣至Pixel及Samsung裝置，未來數周將開放至更多Android手機。

蘋果iOS系統當中的AirDrop功能一向深受用戶喜愛，不同Apple產品用戶之間亦可透過該途徑快捷地向鄰近的用戶發送檔案及圖片。Google日前終於宣布，Android版AirDrop正式推出，並已推廣至Pixel及Samsung裝置，未來數周將開放至更多Android手機。

Android版「AirDrop」共享功能 支援跨平台傳送

據外國科技網站《9to5google》報道，經過過去一個月的測試後，Android上的「Nearby Share」附近共享功能已正式啟動，Android手機用戶可與附近裝置快速共享文件、連結、照片等。當首次啟動功能時，系統會顯示「打開附近共享」的頁面，用戶可更改設備名稱或個人資料圖片。同時，用戶可以選擇共享設定，包括：所有人、指定聯繫人或關閉接收功能。

要啟用附近共享功能，必須先啟用藍牙和定位功能，兩個設備都必須保持相對靠近，並在影像、檔案的「分享選單」中＞ 點選啟動介面＞ 利用藍牙，低功耗藍牙（BLE），WebRTC或WiFi查找附近裝置配對。

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Google將推出Android版AirDrop？ 命名為Nearby Sharing

此外，「Nearby Share」未來幾個月將向Chromebooks提供「Nearby Share」功能，將支援Chrome OS、Windows、macOS及Linux四大作業系統上的所有已安裝Chrome瀏覽器的電腦，不只限於手機裝置。

▲ 「Nearby Share」未來幾個月將向Chromebooks提供「Nearby Share」功能，將支援Chrome OS、Windows、macOS及Linux四大作業系統上的所有已安裝Chrome瀏覽器的電腦。（Google官方圖片）

現時，新功能已支援所有Android 6.0以上的Google Pixel和Samsung Galaxy智能手機。由於此功能已包含在Google Play服務中，未來數周將會於更多Android裝置上啟動，各位Android手機用戶敬請期待！

責任編輯：施雯雯