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【疫市營商】疫下見商機　玩具店承租大舖吸客

商業 14:00 2020/08/05

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SweetyMagic在疫情下，港人轉向留在民生區消費，故已關閉觀塘店，並轉攻民生區。

以往商場大面積舖位主要租予一綫品牌，惟新冠肺炎疫情令其減少租用大舖，卻為中小型店舖帶來機遇。SweetyMagic銷售經理劉偉達（John）表示，玩具店需要大面積商店吸引消費者，過去租金昂貴，本身又不屬一綫品牌，甚難租用大舖；但疫情令一綫品牌無力承租，讓其不但有機會租大舖，業主還願意收取較相宜的租金。

【疫市營商】SweetyMagic轉攻網銷　增電玩領域促銷售

他坦言，以往主要在旅遊及消費旺區如旺角、觀塘及銅鑼灣等開門店，疫情下，港人轉向留在民生區消費，故已關閉觀塘店，並轉攻民生區。他又稱，現計劃於9至10月在元朗開設3,000呎店舖，並預計新店投資約300至350萬元，估計回本期約1年半。

他表示，疫情下開店與以往最大的不同，在於需要計算虧損期。他預計開店首半年，門店會出現虧損，故先預備一筆資金，應付當時的虧蝕，並設計疫情後的應對方法促銷。

【疫市營商】網銷增長潛力大　建立官網比5年前易

展望未來，他認為整體本地市場仍樂觀，預計玩具需求仍存在，產品也有競爭力，不過受經濟不明朗影響，價格將從過去約400元至500元，下調至100至200元，故入貨時亦會轉向較平的產品。

【疫市營商】實體零售行不通　網購需求刺激Shopify收入漲97%

記者：馬意文

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