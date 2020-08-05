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【疫市營商】SweetyMagic轉攻網銷　增電玩領域促銷售

商業 12:20 2020/08/05

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SweetyMagic生活百貨在疫情下，綫下和綫上銷售比例由9：1變成5：5。

本地零售商受新冠肺炎疫情影響，門店人流和銷售齊跌，轉攻網銷成為零售新常態。SweetyMagic生活百貨在疫情下，綫下和綫上銷售比例由9：1變成5：5。因應疫情下港人留家消費，進一步擴大綫上銷售業務，如增加銷售電子玩具。今年3至6月份的銷售超乎預計，較去年增15%至20%。

該店銷售經理劉偉達（John）笑言，擴大網銷如同增設門店，需增聘員工，只是職位從傳統售貨員轉為客服，在綫解答消費者疑難。隨網銷市場日漸龐大，即增聘6至7名員工。惟疫情爆發第三波，7月份第三及四星期人流明顯下跌，銷售額增長收窄，只較去年增加13%。

營商忌墨守成規　增渠道促銷
SweetyMagic成立於2010年，初期主售有色隱形眼鏡，6年前轉攻玩具銷售，如LEGO積木等，疫情下更加推電子玩具領域，銷售Switch遊戲等產品。劉透露，在上述3個領域中，有色隱形眼鏡受白領轉為在家工作影響，銷售下跌約4成；幸而電玩產品銷售超乎預期，完全供不應求，每月錄得逾200萬元銷售額。他表示，面對挑戰時切忌墨守成規，需隨市場變化提供不同產品。

【疫市營商】網購需求不勝負荷　Amazon有何策略應對？

計劃往往難以跟上變化，疫情之下尤甚。劉偉達指出，4月份口罩銷售急增5至6倍，店方增設防疫產品類別，惟疫情緩和時銷售回落，原預料剩餘產品滯銷，即停止入貨，最近第三波疫情爆發，他便即時聯繫行家再次入貨。

【疫市營商】莎莎採用掌舖方案　為美容顧問設立「網上個人店舖」

傳統上，玩具店面積越大，可展示的產品愈多，愈有利於銷售，他將此應用於網銷，將增加大量商品放上網，吸引消費者。不過，他發現市面上擁有高流量的網購平台需要上架費，該店的網站流量又有限，最後夥同毋須上架費的Carousell、開設平台的商戶認證，新增大量產品到平台，提高消費者信心同時，亦增加銷售渠道。他指出，現時每日經Carousell的定單為40至60宗，佔整體綫上銷售4成。

【網購注意】Buyandship推國際網購免費退貨　貨件遺失最高賠40萬元

記者：馬意文

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