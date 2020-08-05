【澳洲疫情】墨爾本居民嚴守宵禁令 街頭空無一人

▲ 墨爾本所在的維多利亞州實施宵禁，禁止民眾晚上8時至清晨5時外出。

澳洲的新冠肺炎疫情持續，墨爾本所在的維多利亞州實施宵禁，禁止民眾晚上8時至清晨5時外出。維多利亞州州長安德魯斯於網上，發佈多張街頭上空無一人的照片，表揚墨爾本民眾嚴格遵守宵禁令，感謝他們配合防疫工作。

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維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）周二（4日）於社交媒體Twitter，發佈7張經由墨爾本各地交通閉路電視攝影機記錄的影像。這些影像顯示，墨爾本多個地區的馬路和街頭都顯得非常空蕩，街上空無一人，也未見有車輛駛過。

安德魯斯更附文留下「Thank You」的字句，感謝墨爾本民眾配合政府宵禁令，未有違反規則外出。

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安德魯斯早前宣布加強違反居家隔離令的罰則，當局如發現民眾違規外出，會對民眾當場罰款（on-the-spot fine）4957澳元（約2.7萬港元）。如有人多次違反公共衛生命令，更可能面臨刑事檢控，最高可被罰款2萬澳元（約11.1萬港元）。

安德魯斯指，當局派員到隔離人士寓所檢查，近800名居家隔離人士未有遵守隔離措施留在家中。他強調如隔離人士違令將面臨嚴厲罰款，希望民眾遵守隔離規則，當局亦不希望作出罰款。

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責任編輯：何穎兒