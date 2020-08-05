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【TiKTok拆骨】比爾蓋茨：微軟保證TikTok美國數據安全 不會採取任何敵意舉動

即市財經 11:07 2020/08/05

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微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）表示，微軟在保護數據安全上採取謹慎態度。

抖音海外版TikTok遭美國要求拆售，微軟（Microsoft，美： MSFT）正與字節跳動（ByteDance）洽購TikTok業務。微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）接受外電訪問時表示，微軟在保護數據安全上採取謹慎態度，且不會在收購TikTok的交易上，做出任何有「敵意」之嫌的舉動。

美國以國家安全風險為由，要求TikTok從字節跳動剝離。美國總統特朗普日前正式將9月15日劃為收購期限的死綫，一旦過了期限，美國將會全面封殺TikTok。

微軟指會轉移所有與TikTok美國用戶有關的數據，以確保這些數據存儲在美國國內。

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