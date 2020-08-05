【TiKTok拆骨】比爾蓋茨：微軟保證TikTok美國數據安全 不會採取任何敵意舉動

▲ 微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）表示，微軟在保護數據安全上採取謹慎態度。

抖音海外版TikTok遭美國要求拆售，微軟（Microsoft，美： MSFT）正與字節跳動（ByteDance）洽購TikTok業務。微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）接受外電訪問時表示，微軟在保護數據安全上採取謹慎態度，且不會在收購TikTok的交易上，做出任何有「敵意」之嫌的舉動。

美國以國家安全風險為由，要求TikTok從字節跳動剝離。美國總統特朗普日前正式將9月15日劃為收購期限的死綫，一旦過了期限，美國將會全面封殺TikTok。

微軟指會轉移所有與TikTok美國用戶有關的數據，以確保這些數據存儲在美國國內。

相關文章：【TikTok拆骨】TikTok遭封殺前連同抖音7月吸金1.02億美元 蘋果否認爭購TikTok

【TiKTok拆骨】字節跳動張一鳴：全面封禁才是對方真正目的

【TikTok拆骨】特朗普：華府應從TikTok交易「抽佣」 白宮經濟顧問：不知要如何獲益（第二版）

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情