▲ 【黎巴嫩爆炸】特朗普稱是襲擊 國防部官員旋即否認

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）發生大爆炸，震驚國際社會，美國總統特朗普旋即表示關注，稱根據軍官的報告，黎巴嫩貝魯特爆炸事件「看似一場可怕的襲擊」。惟國防部旋即否認，強調沒有證據顯示黎巴嫩爆炸涉及襲擊。

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黎巴嫩貝魯特爆炸發生後，特朗普（Donald Trump）在白宮向死傷者及其家人致以深切慰問，稱美國與黎巴嫩人民關係友好，將會伸出援手。特朗普並聲稱，事件看似一場可怕的襲擊（Looks like a terrible attack）。

被追問他有多肯定這是襲擊而非意外時，特朗普稱曾與高級軍官談及事件，他們似乎都覺得這是襲擊，又稱事件涉及某種炸彈。特朗普指，軍官比他知得更多。

▲ 當局派直升機到貝魯特港協助救火。

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惟美國有綫新聞網絡（CNN）報道，有國防部官員指，對特朗普的爆炸論講法一無所知。有官員稱，若發生規模如此大的襲擊，將自動啟動應變機制，以保護區內美軍及美國財產，惟這暫時未有發生。

據報黎巴嫩官員亦關注特朗普的襲擊論，已向美國外交官轉達。黎巴嫩總理迪亞卜（Hassan Diab）已確認，爆炸是港口倉庫內，2750噸可以於肥料及炸藥的高度爆炸性化學材料硝酸銨（Ammonium nitrate）造成。

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該批硝酸銨已放在倉庫長達6年，沒有採取安全措施，迪亞卜形容這是不可接受，危害人民安全，會調查爆炸起因，5日內公布結果。黎巴嫩官員亦沒有將事件定性為襲擊。

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▲ 黎巴嫩貝魯特大爆炸威力強大，大量建築物被破壞。

責任編輯：文青青

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