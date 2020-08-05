中汽協料7月汽車銷售按年升15%　長汽升逾3%

▲ 中國汽車工業協會在官方微博表示，中國7月汽車行業銷量預估完成208萬輛，按月下降9.6%，按年增長14.9%。

中國汽車工業協會在官方微博表示，中國7月汽車行業銷量預估完成208萬輛，按月下降9.6%，按年增長14.9%。其中，乘用車按年增長5.3%，商用車按年增長59.6%。

汽車股個別發展，長汽 （02333） 現升3.5%，報7.95元；吉利 （00175） 升0.7% 、廣汽 （02238） 升0.1%；華晨 （01114） 跌0.4%；北汽 （01958） 無升跌；比亞迪 （01211） 升0.3%；恒大健康 （00708） 跌1.1%。

今年首7個月，汽車行業累計銷量預估完成1,234萬輛，按年下降12.7%。其中，乘用車按年下降18.6%，商用車按年增長14.3%。

該協會表示，預估是以收集主要車企的銷售數據為基礎，但並未提供進一步細節。

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