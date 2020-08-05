【黎巴嫩爆炸】疫情、經濟、內政三重危機　黎巴嫩外交長痛批：失敗的國家

黎巴嫩首都貝魯特港口周二（4日）下午發生兩次強烈爆炸，導致至少73人死亡、3,700人受傷，目前爆炸原因尚未查明。毫無疑問的是，這場爆炸讓本以不堪負重的黎巴嫩雪上加霜。

黎巴嫩近年面臨政治經濟的雙重打擊，自從1990年持續15年的內戰結束以來，經濟危機對該國構成了嚴重威脅，政府負債累累的同時，當地通貨膨脹飆升和貧困加劇已經令當地人民苦不堪言，而疫情使情況更加惡化， 現失業率高達25%、有約三分之一的人口處於貧困線以下 。

此外黎巴嫩人民抗議遊行不斷，不滿政府無法提供電源、食物、醫療用品等基本物資。 據外媒報導， 幾十年來，該國供電主要依賴從鄰國運來的燃料和進口柴油，該國電力公司同時承受巨額公共債務，每年虧損近20億美元。

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報導亦指出，除了經濟與疫情外，黎巴嫩最大的問題之一是政府的腐敗，使該國無法得到國際貨幣基金組織（IMF）和法國等發達國家的援助。法國外交部長曾公開強調，若沒有有效的内政改革就不會援助，但目前黎巴嫩政壇長期陷入腐敗，改革料非常困難。

本周一（3日）黎巴嫩外交部長宣布辭職，他現任總理迪亞卜（Hassan Diab）領導的政府對缺乏改革動力，並稱黎巴嫩「將變成一個『失敗的國家』」。

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