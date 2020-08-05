【TikTok拆骨】TikTok遭封殺前連同抖音7月吸金1.02億美元　蘋果否認爭購TikTok

▲ Sensor Tower統計，TikTok遭封殺前連同抖音7月吸金1.02億美元

字節跳動旗下社交媒體抖音、海外版TikTok近年快速冒起，惟TikTok在印度、美國都遇政治「封殺」，市場調查機構Sensor Tower公布，7月抖音和TikTok在全球蘋果App Store和Google Play吸金逾1.02億美元，為去年7月的8.6倍，繼續是全球非遊戲移動應用收入榜冠軍，金額也較6月的9070萬美元再增加。

收入來源地方面，Sensor Tower指，抖音和TikTok約89%收入來自中國版本抖音；美國市場排名第二，貢獻6%收入。收入分布和6月時相同。

美國總統特朗普要求字節跳動9月15日前，出售TikTok 美國業務，微軟（美：MSFT）已聲明與字節跳動洽購TikTok美國、加拿大、澳洲、紐西蘭業務。

香港時間周二晚，曾有報道指蘋果（Apple，美：AAPL）有意競購TikTok，惟蘋果迅速否認傳聞。

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