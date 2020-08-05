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全新蘋果27吋iMac升級登場　配備10核心處理器

科技 10:40 2020/08/05

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Apple日前宣布，將會推出一款全新的27吋iMac，配備全新Intel 10核心處理器、高達8 TB的SSD以及新圖像處理器。

早前蘋果已在WWDC 2020中，宣布將於年內推出以ARM架構的Mac電腦，並取代現有的Intel X86架構系統，令Mac的工作環境能夠更貼近iOS系統。日前終於正式宣布，將會推出一款全新的27吋iMac，配備全新Intel 10核心處理器、高達8 TB的SSD以及新圖像處理器。其訂價與上代一樣，售價由港幣13,899起，即日起接受訂購。

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蘋果提交新專利　下一代iMac或採弧形玻璃機身

據蘋果官方介紹，與上一代8核心的27吋iMac相比，全新iMac中央處理器將加入全新10核心的第10代Intel Core i9處理器，Turbo Boost速度將可達至 5.0GHz，較前代高出65%。如需要執行佔用大量記憶體的應用程式，iMac更可提供多達128GB的兩倍記憶體容量。全新iMac亦將會用上Radeon Pro 5000系列圖像處理，頂級配置為Radeon Pro 5700 XT（16GB GDDR6 RAM），可支援多源4K直播，同步提升遊戲畫面速度，預計主機較前代提升高達55%的圖形運算速度。

27吋iMac配備更強勁的新一代圖像處理，帶來提升高達55%的圖像處理效能表現。（Apple官方圖片）

另外，因應用戶龐大的儲存量，27吋iMac將會首次配備8TB SSD的選項，存取速度可提供高達3.4GB/s，並將用上Apple 特製的第二代晶片。T2保安晶片內的儲存控制器可為儲存在SSD上的一切內容提供即時數據加密，以免檔案和資料外洩。

新iMac將採用納米玻璃（nano-texture）的Retina 5K顯示屏，可因應用戶的環境照明系統而自動調整顯示屏的色溫，並提供極低的反射率以及更少的眩光。（Apple官方圖片）

而在屏幕顯示器方面，新iMac將採用納米玻璃（nano-texture）的Retina 5K顯示屏，可因應用戶的環境照明系統而自動調整顯示屏的色溫，並提供極低的反射率以及更少的眩光，減少用戶因長期注視屏幕而引起不適。而針對現時愈來愈多人使用iMac來與親友聯繫，FaceTime HD鏡頭亦將提升至 1080p解像度，並配合全新達至錄音室質量的四個內建麥克風，提升音質以改善FaceTime通話以及錄音功能。

FaceTime HD鏡頭將提升至1080p解像度，並配合全新達至錄音室質量的四個內建麥克風，提升音質以改善FaceTime通話以及錄音功能。（Apple官方圖片）

Apple或革新充電線設計　改用尼龍物料編織

而21.5吋iMac售價和iMac Pro也同步更新，21.5吋iMac首度放上SSD硬碟，而27吋iMac現已於Apple官網上公開預購，售價由港幣13,899起，預計首批訂購人士最快將可於本週五（7日）取貨，而門市則未有現貨提供。

責任編輯：施雯雯

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