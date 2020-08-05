【中印衝突】印度7月27日起禁用47款中國App QQ、微博、百度搜索在列（第二版）

▲ 再有47款中國App在印度遭禁，包括百度旗下百度搜索、微博。

印度媒體報道，印度政府自7月27日起再禁用47款中國應用程式（App），包括百度（美：BIDU）旗下百度搜索、微博（美：WB）。兩款App被要求從Google Play及App Store下架，互聯網服務提供商也被要求封鎖兩款應用程式。報道續指，印度政府正考慮禁用更多中國App。

此外彭博社引述政府文件，騰訊 （00700） 旗下通訊軟件QQ、字節跳動（ByteDance）旗下Vigo Video、小米 （01810） 旗下Mi瀏覽器也在最新一批禁用名單上。

值得留意是，印度總理莫迪（Narendra Modi）2015年訪問中國之前，曾經在微博開設賬戶，並發文「你好，中國！我期待着通過微博與中國朋友互動」，該賬戶曾擁有逾24萬追隨者。不過年內中印關係緊張升溫，7月初莫迪已關閉微博官方認證的賬戶。

印度在6月已禁用首批共59款中國App，當中包括TikTok、阿里巴巴 （09988） 旗下UC瀏覽器、騰訊旗下微信等，至今禁用的中國App達106款。

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