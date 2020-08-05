  • 29°C
香港時間 : 2020805日 (三) 10:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股焦點】Beyond Meat上季虧損擴大至1020萬美元　盤後跌8%

即市財經 09:50 2020/08/05

分享：

人造肉製造商Beyond Meat上季因成本增加，虧損擴大。

人造肉製造商Beyond Meat上季因成本增加，虧損由940萬元（美元‧下同）擴大至1,020萬美元，上季每股經調整虧損為2美仙，但收入增長69%至1.13億元，超出市場預期。在業績公布後，Beyond Meat股價於盤後大跌逾8%。

季內美國銷售額增長近兩倍至約9,000萬元，海外銷售增長約167%，達到960萬元。Beyond Meat的一半收入通常來自餐廳，但疫情導致許多餐廳關閉。集團行政總裁Ethan Brown表示，疫情爆發後，決定重新包裝人造肉，以便改在超市發售。該公司花費近600萬元改包裝，令到超市銷售急增。

相關文章：

【迪士尼業績】迪士尼每股盈利超預期　力推《花木蘭》Disney+約234元收看

【美股焦點】AMD升9%市值曾達千億美元　Intel股價低殘市盈率不足9倍

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

美股 美國 業績公布

上一篇文章

【業績】長江生命科技曾挫近9% 　上半年少賺49%不派息

下一篇文章

【配股潮】阿里健康跌6%　折讓8%配股集100億元、香港近5年最大上市後集資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【滙豐業績】滙豐次季列帳稅前溢利插8成遠遜預期　撥備或逾1000億港元、英股再穿33元海嘯價
【滙豐業績】滙豐次季列帳稅前溢利插8成遠遜預期　撥備或逾1000億港元、英股再穿33元海嘯價
【TikTok拆骨】微軟：洽購TikTok美國加拿大澳紐業務　微軟早市升逾4%、 爭9月中完成談判（第六版）
【TikTok拆骨】微軟：洽購TikTok美國加拿大澳紐業務　微軟早市升逾4%、 爭9月中完成談判（第六版）
【恒指夜期】道指升逾200點　夜期收市升159點（不斷更新）
【恒指夜期】道指升逾200點　夜期收市升159點（不斷更新）
【限聚令延長】晚市禁堂食延長一周至8月11日　本港新增80宗確診、721後首次不破百
【限聚令延長】晚市禁堂食延長一周至8月11日　本港新增80宗確診、721後首次不破百
【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）
【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）