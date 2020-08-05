【美股焦點】Beyond Meat上季虧損擴大至1020萬美元　盤後跌8%

▲ 人造肉製造商Beyond Meat上季因成本增加，虧損擴大。

人造肉製造商Beyond Meat上季因成本增加，虧損由940萬元（美元‧下同）擴大至1,020萬美元，上季每股經調整虧損為2美仙，但收入增長69%至1.13億元，超出市場預期。在業績公布後，Beyond Meat股價於盤後大跌逾8%。

季內美國銷售額增長近兩倍至約9,000萬元，海外銷售增長約167%，達到960萬元。Beyond Meat的一半收入通常來自餐廳，但疫情導致許多餐廳關閉。集團行政總裁Ethan Brown表示，疫情爆發後，決定重新包裝人造肉，以便改在超市發售。該公司花費近600萬元改包裝，令到超市銷售急增。

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