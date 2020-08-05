【航空告急】維珍澳洲裁員3000員工　維珍航空在美國申請破產保護（第二版）

▲ 維珍澳洲航空指，長途國際航綫將繼續停飛，直至環球市場恢復。

陷入財困維珍澳洲航空（Virgin Australia）早前獲美國私募股權企業貝恩資本（Bain Capital）收購，並啟動重組計劃。維珍澳洲航空宣布，裁員3000人，以員工總數9000人計，相當於裁減三分之一的人手。同時，長途國際航綫將繼續停飛，直至環球市場恢復。

維珍澳洲航空續指，將終止其廉航公司澳洲虎航（Tigerair Australia）的營運。公司目前只在國內及短途航綫飛行波音737客機，但波音777及空中巴士A320客機則會停飛。

維珍澳洲集團行政總裁Paul Scurrah表示，疫情令澳洲機場的旅客人數不到去年的3%。國內及短途國際航綫可能至少需要3年或更長的時間，才能回復至疫情前水平，故公司必定要作出轉變。

維珍澳洲於4月進入自願託管狀態，並背負68億澳元巨債。

維珍航空據報在美國申請破產保護

另外，維珍集團（Virgin Group）投資的維珍航空（Virgin Atlantic）據報已在美國申請破產保護。報道指，維珍航空向倫敦法庭指，若重組計劃未能在9月達成，或會用盡現金，維珍航空在美國最新行動，可以阻止債權人限制公司資產運用或發起訴訟。

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