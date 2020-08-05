  • 29°C
香港時間 : 2020805日 (三) 11:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【航空告急】維珍澳洲裁員3000員工　維珍航空在美國申請破產保護（第二版）

即市財經 11:00 2020/08/05

分享：

維珍澳洲航空指，長途國際航綫將繼續停飛，直至環球市場恢復。

陷入財困維珍澳洲航空（Virgin Australia）早前獲美國私募股權企業貝恩資本（Bain Capital）收購，並啟動重組計劃。維珍澳洲航空宣布，裁員3000人，以員工總數9000人計，相當於裁減三分之一的人手。同時，長途國際航綫將繼續停飛，直至環球市場恢復。

維珍澳洲航空續指，將終止其廉航公司澳洲虎航（Tigerair Australia）的營運。公司目前只在國內及短途航綫飛行波音737客機，但波音777及空中巴士A320客機則會停飛。

維珍澳洲集團行政總裁Paul Scurrah表示，疫情令澳洲機場的旅客人數不到去年的3%。國內及短途國際航綫可能至少需要3年或更長的時間，才能回復至疫情前水平，故公司必定要作出轉變。

維珍澳洲於4月進入自願託管狀態，並背負68億澳元巨債。

維珍航空據報在美國申請破產保護

另外，維珍集團（Virgin Group）投資的維珍航空（Virgin Atlantic）據報已在美國申請破產保護。報道指，維珍航空向倫敦法庭指，若重組計劃未能在9月達成，或會用盡現金，維珍航空在美國最新行動，可以阻止債權人限制公司資產運用或發起訴訟。

更多航空文章

相關文章：【航空告急】維珍澳洲獲貝恩資本出手收購

【國泰肥雞餐】國泰推機師自願提早退休 機長最多獲12個月薪金

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

經濟 航空 疫情 維珍澳洲航空 空中巴士 波音

上一篇文章

【TiKTok拆骨】比爾蓋茨：微軟保證TikTok美國數據安全 不會採取任何敵意舉動

下一篇文章

【中印衝突】印度7月27日起禁用47款中國App QQ、微博、百度搜索在列（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐業績】滙豐次季列帳稅前溢利插8成遠遜預期　撥備或逾1000億港元、英股再穿33元海嘯價
【滙豐業績】滙豐次季列帳稅前溢利插8成遠遜預期　撥備或逾1000億港元、英股再穿33元海嘯價
【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）
【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）
【恒指夜期】道指升逾200點　夜期收市升159點（不斷更新）
【恒指夜期】道指升逾200點　夜期收市升159點（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【TikTok拆骨】微軟：洽購TikTok美國加拿大澳紐業務　微軟早市升逾4%、 爭9月中完成談判（第六版）
【TikTok拆骨】微軟：洽購TikTok美國加拿大澳紐業務　微軟早市升逾4%、 爭9月中完成談判（第六版）
【限聚令延長】晚市禁堂食延長一周至8月11日　本港新增80宗確診、721後首次不破百
【限聚令延長】晚市禁堂食延長一周至8月11日　本港新增80宗確診、721後首次不破百