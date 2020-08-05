【香港經濟】香港7月PMI降至44.5　私營經濟大幅轉差

▲ IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，最新PMI數據反映經濟復甦進度受阻。

本港新冠肺炎感染個案上升，防疫措施再收緊，香港營商環境在第三季初急劇轉差。IHS Markit公布經季節調整後的7月份香港採購經理指數（PMI），由6月份的49.6降至44.5，反映私營經濟的景氣度大幅轉差。

相對於2至4月大流行最嚴峻時期的數據表現，7月數值相對溫和，但也顯示私營經濟的復甦節奏受挫。IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，最新PMI數據反映經濟復甦進度受阻；新冠肺炎防疫措施因感染病例增加而收緊，再度打擊經濟。

他指出，業務活動與新訂單量跌幅擴大，企業因此大幅削減採購活動和庫存。由於擔心可能實施更嚴格的限制措施，及其對經濟活動的後續影響，商業情緒依然非常悲觀。值得關注的是，若營商環境進一步嚴重惡化，會否觸發新一輪裁員潮。

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