【恒指夜期】美國「小非農」數據遠遜預期　恒指夜期無大震仍企在25000點關上（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股反覆向上，白宮和民主黨領袖在新一輪紓困方案談判中取得一些進展，道指收報26828點，升164點，納指再創新高。恒指高開82點後早段曾倒跌，大市其後在騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 帶領下，恒指曾升約200點，恒指最終升155點，收企25000關口。

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即市走勢：

【20︰18】美國「小非農」數據遠遜預期，恒指夜期未見大震盪，報25060點，升8點，低水43點。

【18︰36】恒指夜期微彈，報25096點，升44點，低水7點。

【16︰30】即月期指收報25052點，升116點或近0.5%，低水51點。

【16︰10】恒指收報25102點，升155點，收企二萬五關口。國指收報10256點，升53點，主板成交1228億元。港交所 （00388） 升逾2%創新高，騰訊 （00700） 升2%高收，中芯國際 （00981） 升近5%，微盟 （02013） 升1成。

【16︰00】恒指U盤前升184點，報25131點。

【15︰55】滙豐 （00001） 升1%，重上34元，恒指升約200點，報25149點。

【15︰38】恒指尾市升約150點，報25098點。

【15︰15】歐洲股市向上，大市下午3時後升幅略為擴大，恒指升111點，報25057點。

【15︰08】恒指最新升約80點，報25027點。

【15︰00】上證升近0.2%；深證升0.7%；創業板指升近1%。

【13︰49】恒指升105點，報25051點。騰訊 （00700） 升1.8%；滙豐 （00005） 升0.1%；中移動 （00941） 升2.3%；港交所 （00388） 升2.3%；友邦 （01299） 逆市跌0.4%。

【13︰39】恒指升幅進一步收窄，恒指升約26點，報24973點，再回落25000點以下水平。

【13︰28】三桶油升幅繼續擴大，中石油 （00857） 升逾3%；中海油 （00883） 升1%；中石化 （00386） 升2%。

【13︰25】微盟 （02013） 升幅擴大至逾7%，高見11.98元。

【13︰18】恒生科技指數升75點或1%，報7511點，高見7533點再創推出後新高。

【13︰16】日清 （01475） 績後抽升一成，破頂高見7.98元。

【13︰11】大市升幅收窄至約80點，報25025點，港交所 （00388） 升2.1%，報384.8元；騰訊 （00700） 則升幅擴大至1.7%，高見560元。

彭博引述消息人士報道，騰訊 （00700） 正在推動遊戲流媒體平台鬥魚與虎牙的合併，或最快今年底、明年初成事。

【騰訊股價】騰訊據報再推動鬥魚與虎牙合併談判

【13︰00】恒指午後初段升約110點，報25056點。

【12︰50】恒指黑期升162點，報25132點。道指期貨升35點，報26752點。

【12︰45】經營半島酒店的大酒店 （00045） 公布上半年轉蝕12億元，當中包括物業重估赤字淨額3.7億元及減值撥備3.39億元；去年同時則錄得盈利2.5億元。

【酒店寒冬】半島酒店母企上半年轉蝕12億不派息 收入跌逾5成

【12︰25】日清 （01475） 發盈喜，預期今年上半年純利較去年同期升30%。

【盈喜】日清料上半年多賺3成 疫情令即食麵需求上升（第二版）

【12︰00】恒指半日升141點，中午收報25088點。國指半日升51點，中午收報10255點。主板成交672億元。港交所 （00388） 升逾2%高見387.6元創新高，逼388元。中芯國際 （00981） 受惠國策，股價升逾4%。

【11︰48】恒指中午收市前升約145點，報25092點。

【11︰30】上證半日升近0.3%；深證升近0.9%；創業板指升近1.5%。

【11︰29】恒指突升幅擴大至約195點，報25143點，港交所 （00388） 升2.5%，破頂高見386.6元；騰訊 （00700） 升1.6%，高見559元。

【11︰22】騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 領先下，恒指升幅擴大至113點，報25059點。

【11︰08】三桶油拉升，中石油 （00857） 升逾2%；中海油 （00883） 升0.8%；中石化 （00386） 升逾1%。

【11︰08】大市於25000點水平爭持，恒指升61點，報25007點。

【10︰48】恒指升70點，重上25000關，報25017點。

【10︰46】比亞迪電子 （00285） 升逾7%，高見31.45元。

【10︰31】港交所 （00388） 升幅擴大至1.9%，破頂高見384.6元創新高。

【10︰26】恒生指數最新升11點，報24957點。

【10︰24】港交所 （00388） 升1%，高見381.4元創新高。

【10︰16】騰訊 （00700） 撐市，騰訊股價逆市升0.5%，報553元。

【10︰12】信義系續上，信義玻璃 （00868） 升逾1%，破頂高見12.3元；信義光能 （00968） 亦升逾1%，破頂高見9.46元。

【10︰00】消息指好未來教育（美：TAL）已與投行就回港二次上市事宜進行密切洽談，最快2020年底前完成，至多募集20億美元，好未來教育回應稱，目前沒有上市計劃，專注業務，服務好學生，家長和老師。

【新股IPO】好未來傳最快年內香港上市籌155億 回應：目前沒有上市計劃

【09︰58】長江生命科技 （00775） 績後跌逾半成，低見0.94元。長江生命科技半年純利按年跌49%至8744萬元。

【業績】長江生命科技上半年少賺49%不派息 李澤鉅：業務復甦取決疫情

【09︰52】大市早段反覆靠穩，恒指最新回升約24點，報24971點。

【09︰48】除中芯國際 （00981） 造好後，華虹半導體 （01347） 升逾3%，高見38.2元。

【09︰45】中國7月財新服務業PMI 54.1，預期58，前值58.4。

【09︰37】ATM 3股個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.3%；騰訊 （00700） 升0.7%；美團點評 （03690） 跌近0.2%。

【09︰36】恒指高開82點後，早段升幅收窄，恒指最新報24919點，倒跌26點。

【09︰34】永利澳門 （01128） 績後逆市跌逾1%，永利澳門第2季擁有人應佔虧損3.52億美元。

【09︰27】金價突破2000美元，招金 （01818） 升逾3%；山東黃金 （01787） 升半成；中國黃金 （02099） 升逾4%；SPDR金ETF （02840） 升1.8%，破頂報1466元。

【金價走勢】現貨金續破頂升穿2000美元 金礦股上揚中國黃金升逾5%

【09︰25】中芯國際 （00981） 高開近6.9%，開報32.6元。國務院周二（4日）公布關於集成電路產業和軟件產業政策，對集成電路（即：晶片）線寬小於28納米的企業，前10年免徵企業所得稅。

【晶片國策】國務院發布集成電路產業免稅優惠 中芯國際股價開市彈7%

【09︰24】阿里健康 （00241） 配售新股，股價低開近3.7%。

【09︰20】恒指開報25029點，升82點。騰訊 （00700） 升逾1%，美團點評 （03690） 回吐逾1%。

【09︰16】人民幣中間價報6.9752，上調51點子。

【09︰14】即月期指開報24963點，升27點或0.1%。

【09︰00】人行今日未開展逆回購操作，當日淨回籠300億元人民幣。

【08︰48】恒指黑期升約27點，報24997點；道指期貨跌5點，報26712點。

【08︰35】永利澳門 （01128） 公布第2季業績，擁有人應佔虧損3.52億美元，相對去年同期純利1.69億美元。

【業績】永利澳門第2季盈轉虧蝕3.5億美元

【08︰10】阿里健康 （00241） 公布配售4.99億股新股，相當於經擴大後已發行股本3.71%，每股配售價20.05元，較阿里健康上日收市價折讓8.03%。

【配股潮】阿里健康折讓8%配售近5億股 淨籌近100億

【07︰45】立德教育 （01449） 公布招股結果，每股定價2.1元，公開發售部分超額認購26.94倍，1手中籤率20%。

【新股IPO】立德教育超購近27倍下限定價 1手中籤率20%（附分配結果）

【07︰30】道指收報26828點，升164點或0.62%；標指收報3306點，升11點或0.36%；納指連續第五個交易日上漲，連續第二日創新高，收報10941點，升38點或0.35%。

港股ADR收報24980點，升33點或0.1%。恒指夜期收報24918點，跌18點，低水29點。

道指升164點港股ADR升33點 金價突破2000美元

【07︰10】金管局紐約時段入市承接美元沽盤，向銀行體系注資4.96億港元，銀行體系結餘將增至1877.32億元。

【港滙強方兌換保證】金管局再注資4.96億億港元 一文看清金管局接美元

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責任編輯：梁浩碩