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【不敵疫情】美國逾百名商界領袖聯署　籲國會助小型企業紓困

環球政經 15:36 2020/08/05

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美國逾百名商界領袖周一（3日）向國會提交聯署信，敦促共和黨和民主黨放下黨派鬥爭，通過新一輪財政刺激方案，警告否則將對經濟和就業造成災難性影響。談判代表周二（4日）召開會議後，財長努欽（Steven Mnuchin）表示有可能在本周末前達成協議，以便兩院進行表決，但紓困金額距離民主黨尋求的3.4萬億美元有一段距離。

美國國會3月下旬通過名為《CARES Act》的財政刺激方案上月底到期，雖然已批出包括薪酬保障計劃（PPP）等數個貸款計劃，協助企業度過危機，但支援規模遠遠未夠。沃爾瑪（Walmart）、臉書（Facebook）、谷歌（Google）母公司Alphabet和星巴克（Starbucks）等企業領袖警告，小型企業對美國經濟十分重要，不能讓它們倒閉。這些企業大部分都沒有足夠的現金等待疫苗成功研發，它們正面臨潛在的財務困難，將令全國經濟收縮的局面持續數年。

此外，信中亦提出建立一個基於PPP小型企業貸款計劃，而這項支援必須比PPP更加顯著和持久，包括貸款期延長至2021年、企業可更靈活地使用資金，受到嚴重衝擊的企業亦至少可獲免除部分貸款等。

相關文章：新紓困法案未達成共識　末日博士：美國國會在「玩火」

 

 

 

 

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