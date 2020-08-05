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【業績】永利澳門績後跌逾2%　第2季盈轉虧蝕3.5億美元

即市財經 12:05 2020/08/05

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【業績】永利澳門第2季盈轉虧蝕3.5億美元

永利澳門 （01128） 公布第2季業績，永利澳門第2季盈轉虧，擁有人應佔虧損3.52億美元，相對去年同期純利1.69億美元。

永利澳門平開後向下，股價半日跌2.2%，中午收報13.3元，成交3013萬元。

期內，經營收益總額2060.6萬美元，按年下跌98.2%，娛樂場經營虧損1495.2萬美元，相對去年同期經營收益10.1億美元，客房收益506.2萬美元，按年下跌92.7%。

當中，永利皇宮的經營收益為870萬美元，按年減少98.6%。永利澳門的經營收益為1190萬美元，按年減少97.8%。

永利表示，娛樂場業務現已全面恢復，但若干公眾健康防護措施仍然生效，目前無法確定該等措施何時解除。

在澳門，有關當局已開始逐步審慎放寬部分入境限制，公司相信隨著步入2020年下半年，中國消費者回歸將使市場受益。

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責任編輯：梁浩碩

香港股票 業績公布 永利澳門（01128）

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