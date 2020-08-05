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【港股追蹤】行業龍頭較勁　乳業股靜靜起革命

股樓投資 08:03 2020/08/05

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最近乳製品行業的消息，均與蒙牛乳業（02319）及伊利兩大行業龍頭有關。當中以中國聖牧（01432）及中地乳業（01492）的升勢最強勁，前者上周三（7月29日）公布，獲蒙牛乳業 行使全部11.97億份認購權證，認購11.97億股，每股行使價0.33元，較上周二（7月28日）收市，有37.5%溢價。交割後，蒙牛共計持有14.67億股，佔公司股本17.8%，成為集團單一最大股東，有蒙牛這個強大後盾撐腰，股價單是上周已累升逾60%。

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到昨日（4日），公司再公布上周五（7月31日）獲Greenbelt Global以每股0.33元行使逾1.4億股認股權證，完成後Greenbelt 於集團持股將由目前4.8%增至6.4%；蒙牛附屬Start Great持股由17.8%攤薄至17.51%。雖然行使價由溢價變成折讓，但股東紛紛行使認股權，反而對公司前景充滿信心，故股價周一（3日）及昨日（4日）合計已累升1倍，由0.405元升至0.87元。

至於中地乳業則向伊利全資持有的附屬公司配股，令該公司在配股後成為控股股東，解決近期管理層多事之秋，股價周一升超過1.1倍收市。

此外，現代牧業（01117）主要股東蒙牛，6月中發行可交換為現代牧業股份的3年期可換股債券，交換價每股1.2625元，較當時股價有約25%溢價，也是明顯睇好公司的動作。現代牧業昨日成交急增，股價升5.4%，收報1.17元，與換股債券換股價仍有逾7%潛在升幅。

若嫌中小型乳業股不夠穩陣，買蒙牛又如何?雖然公司早已發盈警，預期中期純利最多跌60%，但這也是市場預計之內，畢竟疫情的影響實在太大。惟股份下半年至今僅個多月，已累升超過20%，遠遠跑贏大市，反映資金對行業復甦信心十足，加上近期蒙牛，伊利等龍頭不斷有動作，相信新一輪的行業整合正在蘊釀，蒙牛市佔率有機會再增長。

現時預測市盈率逾30倍，仍未計及疫情過後的報復性消費，及行業整合後的增長。股價上周見高位37.55元後回落，相信整固後仍有上升空間。

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撰文 : 古植平

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