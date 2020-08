【港股追蹤】行業龍頭較勁　乳業股靜靜起革命

最近乳製品行業的消息,均與蒙牛乳業(02319)及伊利兩大行業龍頭有關。當中以中國聖牧(01432)及中地乳業(01492)的升勢最強勁,前者上周三(7月29日)公布,獲蒙牛乳業 行使全部11.97億份認購權證,認購11.97億股,每股行使價0.33元,較上周二(7月28日)收市,有37.5%溢價。交割後,蒙牛共計持有14.67億股,佔公司股本17.8%,成為集團單一最大股東,有蒙牛這個強大後盾撐腰,股價單是上周已累升逾60%。

相關文章:【港股追蹤】今日最叻股份 原來引入重磅股東

到昨日(4日),公司再公布上周五(7月31日)獲Greenbelt Global以每股0.33元行使逾1.4億股認股權證,完成後Greenbelt 於集團持股將由目前4.8%增至6.4%;蒙牛附屬Start Great持股由17.8%攤薄至17.51%。雖然行使價由溢價變成折讓,但股東紛紛行使認股權,反而對公司前景充滿信心,故股價周一(3日)及昨日(4日)合計已累升1倍,由0.405元升至0.87元。

至於中地乳業則向伊利全資持有的附屬公司配股,令該公司在配股後成為控股股東,解決近期管理層多事之秋,股價周一升超過1.1倍收市。

此外,現代牧業(01117)主要股東蒙牛,6月中發行可交換為現代牧業股份的3年期可換股債券,交換價每股1.2625元,較當時股價有約25%溢價,也是明顯睇好公司的動作。現代牧業昨日成交急增,股價升5.4%,收報1.17元,與換股債券換股價仍有逾7%潛在升幅。

若嫌中小型乳業股不夠穩陣,買蒙牛又如何?雖然公司早已發盈警,預期中期純利最多跌60%,但這也是市場預計之內,畢竟疫情的影響實在太大。惟股份下半年至今僅個多月,已累升超過20%,遠遠跑贏大市,反映資金對行業復甦信心十足,加上近期蒙牛,伊利等龍頭不斷有動作,相信新一輪的行業整合正在蘊釀,蒙牛市佔率有機會再增長。

現時預測市盈率逾30倍,仍未計及疫情過後的報復性消費,及行業整合後的增長。股價上周見高位37.55元後回落,相信整固後仍有上升空間。

如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請按此: https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!