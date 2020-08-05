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道指升164點港股ADR升33點　金價突破2000美元

即市財經 07:28 2020/08/05

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道指升164點港股ADR升33點　金價突破2000美元

道指升164點 納指再創新高
美股反覆向上，白宮和民主黨領袖在新一輪紓困方案談判中取得一些進展，道指收報26828點，升164點或0.62%；標指收報3306點，升11點或0.36%；納指連續第五個交易日上漲，連續第二日創新高，收報10941點，升38點或0.35%。

港股ADR升33點
港股ADR收報24980點，升33點或0.1%。恒指夜期收報24918點，跌18點，低水29點。

紐約期沖升1.7%
原油價格上升，歐美製造業數據勝預期，加上市場憧憬新一輪刺激措施，紐約期油收報41.7美元，升0.69元或1.7%。布蘭特期油收報44.43美元，升0.28美元或0.6%。

美滙指數偏軟跌近0.1%
美滙指數偏軟，結束2日升勢，報93.26，跌近0.1%。歐元兌美元報1.1796；美元兌日圓報105.77。

美國10年期債息報0.51厘。

金價突破2000美元
金價升穿2000美元水平，美元偏軟，加上資金避險，帶動紐約期金收報2027.3美元，升34.7美元或1.7%。現貨金2022美元水平。

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責任編輯：梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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