【迪士尼業績】迪士尼力推《花木蘭》Disney+約234元收看　季度調整溢利勝預期

▲ 迪士尼安排在Disney＋額外串流服務上映真人版《花木蘭》

迪士尼（Walt Disney，美：DIS）公布業績，受新冠肺炎疫情打擊和併購後財務安排，季度虧損47.2億美元，但錄經調整溢利，勝預期。迪士尼收市公布業績後，盤後股價急增5%，反映市場傾向看好其新視頻串流服務Disney+等。迪士尼指，Disney+收費用戶已達1億個。並據在戲院關閉的情況下，於Disney+獨家播映真人版《花木蘭》，此前迪士尼4度延遲上映《花木蘭》，並稱《花木蘭》上映無期，最新在線上播看，被視為迪士尼另一實驗。

迪士尼CEO Bob Chapek指，9月4日開始，Disney＋用戶可付額外約29.99美元（約234港元）月費收看電影，這是Disney+頻道首次在6.99美元的月費外，再額外推收費搶先看電影。

Chapek稱，若個別市場無Disney＋服務，會安排《花木蘭》戲院同步上映。

此外，迪士尼將在2021的財政年度，在Star品牌推出新的娛樂串流服務，將包括ABC Studios， Fox Television， FX， Freeform， 20th Century Studios and Searchlight的內容。

Disney+提早4年達標

迪士尼指，以視頻串流服務為主的直接行銷及國際市場部份（direct-to-consumer and international segment），是迪士尼年內惟一按年收入上升的業務，在Disney+， Hulu and ESPN+等頻道，收費用戶已達1億個，Disney+用戶則佔比超過一半，截至周一，用戶達6050萬戶；頻道推出約1年，當時目標在2024年收費用戶6000萬至9000萬戶，反映現時已提早4年達標。Netfilx用戶為1.93億戶。

迪士尼收入117.8億美元，遜預期的123.7億美元，計及收購21世紀霍士後，季度虧損47.2億美元，經調整每股盈利8美仙，市場預期每股虧損64美仙。

收入分布方面，受新冠肺炎影響，主題樂園及相關產品收入9.83億美元，按年大跌85%；娛樂製作收入17.4億美元，按年跌55%；媒體網絡收入65.6億美元，跌2%，直接行銷及國際市場部份的收入39.7億美元，升2%。

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