【港股追蹤】金價破頂新常態　留意呢堆股份

新冠肺炎疫情在全球肆虐情況持續,避險需求日增,但可靠的避險資產卻買少見少,令現貨金價近月持續向上,近兩星期更每日創新高,昨晚亦不例外,現貨金金價突破每盎32,000美元後未見回落,最終首次在2,000美元以上結算,升至接近2,020美元水平結算。

相關文章:【港股追蹤】金價有前途 點買最化算?

與另一商品石油一樣,投資者若要在港股市場投資黃金相關資產,現時也有不少選擇。金價破頂後,與金價走勢跟得最貼的SPRD金ETF(02840)開市後勢必抽高。另外,近月上市的FL二南方黃金(07299),通過投資在紐約商品交易所(COMEX)交易的有效黃金期貨合約(COMEX黃金期貨),也會較緊貼金價走勢,而且股份屬2倍槓桿產品,升幅會較SPRD金ETF更多。

至於傳統的金礦股有4隻,近期較多人留意的分別為山東黃金(01787)及紫金礦業 (02899),雖然兩隻股份與金價升浪同步開展,但升幅遠超金價同期走勢,反映市場投放了不少憧憬,若認為金價短綫仍有上升機會的話,短炒金礦股獲利或會更豐厚。值得留意的是、中國黃金 (02099) 其實才是金礦股升勢最誇張,近兩個月升幅逾1倍,但成功比前兩隻股份少,股價或會更波動 。

大家也以為,金價上升,會對售賣金飾金器的周生生(00116)、六福集團(00590)及周大福(01929)有憧憬,可以跟炒。以往可能會跟升,但今時唔同往日,疫情困擾本港經濟下,三隻股份也先後公布不利數據,周生生上周已發出盈警,另外兩隻股份也表明第二季銷售按年下跌約70%,就算金價再升,缺乏客流量也難以利好股份,是正宗的「有價無市」,投資者要慎防炒錯。

