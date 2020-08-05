【港股追蹤】金價破頂新常態　留意呢堆股份

新冠肺炎疫情在全球肆虐情況持續，避險需求日增，但可靠的避險資產卻買少見少，令現貨金價近月持續向上，近兩星期更每日創新高，昨晚亦不例外，現貨金金價突破每盎32,000美元後未見回落，最終首次在2,000美元以上結算，升至接近2,020美元水平結算。

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與另一商品石油一樣，投資者若要在港股市場投資黃金相關資產，現時也有不少選擇。金價破頂後，與金價走勢跟得最貼的SPRD金ETF（02840）開市後勢必抽高。另外，近月上市的ＦＬ二南方黃金（07299），通過投資在紐約商品交易所（COMEX）交易的有效黃金期貨合約（COMEX黃金期貨），也會較緊貼金價走勢，而且股份屬2倍槓桿產品，升幅會較SPRD金ETF更多。

至於傳統的金礦股有4隻，近期較多人留意的分別為山東黃金（01787）及紫金礦業 （02899），雖然兩隻股份與金價升浪同步開展，但升幅遠超金價同期走勢，反映市場投放了不少憧憬，若認為金價短綫仍有上升機會的話，短炒金礦股獲利或會更豐厚。值得留意的是、中國黃金 （02099） 其實才是金礦股升勢最誇張，近兩個月升幅逾1倍，但成功比前兩隻股份少，股價或會更波動 。

大家也以為，金價上升，會對售賣金飾金器的周生生（00116）、六福集團（00590）及周大福（01929）有憧憬，可以跟炒。以往可能會跟升，但今時唔同往日，疫情困擾本港經濟下，三隻股份也先後公布不利數據，周生生上周已發出盈警，另外兩隻股份也表明第二季銷售按年下跌約70%，就算金價再升，缺乏客流量也難以利好股份，是正宗的「有價無市」，投資者要慎防炒錯。

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