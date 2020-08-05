【美股收市】金價升穿2000關破頂 道指漲164點 納指新高

市場持續聚焦美國新一輪紓困方案的協商結果，加上美元偏弱，以及美國債券收益率回落，現貨金首次升穿2000美元，再創歷史新高 ; 黃金期貨亦突破2000美元里程碑，紐約12月期金收報2021美元，升1.7%。

美國10年期債息回落，報0.505厘的近半年低位，貼近歷史收市低位，刺激現貨金價尾段漲2.5%，高見2024美元。

美股反覆向上，納指連續第五個交易日上漲，連續第二日創新高，收報10941點，升38點或0.35% ; 道指收報26828點，升164點或0.62%；標指收報3306點，升11點或0.36%。

白宮和民主黨領袖在新一輪紓困方案談判中取得一些進展，但在國家及地方援助，以及失業補貼方面仍陷僵局。

福特汽車(Ford)行政總裁哈克特(Jim Hackett)突然宣布退休，市場憧憬車廠能在新舵手入主後重振業務，股價升2.5%。

疫情蔓延對企業的影響陸續浮現，美國國際集團(AIG)第二季財險業務錄6.74億美元稅前災難損失開支，主要來自疫症相關的索償。AIG上季整體勁蝕79億美元，主要是出售Fortitude Group錄得67億美元虧損。AIG股價挫7.5%。

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，美國若因為防疫而再次全面封鎖，經濟將蒙受巨大損失，社會也難以承受 ; 對於美國第三季經濟前景，庫德洛則感到樂觀。

美滙指數在93水平上落，尾市偏軟，報93.25。油價造好，紐約9月期油收報41.7美元，升1.68%；布蘭特1期油報44.43美元，升0.63%。

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