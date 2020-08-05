【金價走勢】紐約期金收市升穿2000美元 刷新歷史新高

市場對美國刺激方案談判抱有憧憬，加上美元近期反彈暫歇，以及美國債券收益率回落，現貨金史上首次升穿2000美元，報每盎斯2,005.5美元，升28.5美元或1.44%，再創歷史新高。

紐約12月期金收報每盎斯2,021美元，升1.7%或34.7美元，創收市新高，也是歷史上首次收於二千美元以上的水平。

隨着全球多個政府向經濟注入大量流動性，以抗擊新冠疫情，金價持續上漲。投資者押注隨着美元貶值，以及多國利率維持在零水平，金價的上升趨勢還將繼續。

德商銀行表示，金價被視為處於買入良機。考慮到新冠肺炎病例數持續高企、美國國會對額外經濟援助計劃的持續緊張情緒、實際負收益率愈來愈普遍，以及股市估值過高，這並不令人感到意外。

加拿大皇家銀行(RBC)報告指出，黃金的今年升勢已足令其成為明星級資產，更認為如果全球形勢急轉直下，金價在最牛情況下，將升逾3,000美元，並估計有40%機會出現這情況。

美國銀行全球研究部的分析師預測，金價在未來18個月來可望飈升50%，至每盎斯3,000美元，其他貴金屬亦將在疫情環境中受惠。