【美國疫情】聯儲局：疫情期間黑人企業遭打擊更大 需更多援助

美國聯儲局周二發表分析報告稱，在新冠大流行期間，黑人企業遭受損失尤其嚴重，應該成為未來經濟復甦努力的重點。

紐約聯儲研究人員進一步發現，新冠肺炎病例集中在黑人聚居的地區，對這些企業造成進一步打擊。

美聯儲分析師Claire Kramer Mills和Jessica Battisto表示，由於缺乏足夠的資金，包括通過「薪資保護計劃（PPP）」提供的救援貸款，這使問題更加複雜化。只有20%的PPP貸款流向黑人企業最集中的地區。

這篇論文發表之際，白宮和國會民主黨人正試圖就新一輪救助方案制定細節。延長的失業救濟金已於7月底到期，而失業救濟金的延長幅度和規模，是談判的主要癥結。

分析人士表示，額外的救助資金也應該集中在糾正種族差異上。「為使救助方案發揮最大的作用，下一輪救助應在地理上更具針對性，以集中精力於受災最嚴重的地區和缺乏關鍵基礎設施（醫院、銀行）的社區，以緩解差距。」

該問題在PPP貸款的分配中表現尤為明顯。例如，紐約布朗克斯區只有7%的企業獲得貸款，皇后區的比例則為11.3%，密歇根州韋恩縣的比例為11.6%，馬里蘭州喬治王子縣為12.2%。所有這些地區都是黑人居民和企業集中度最高的。

美聯儲的論文稱，第一輪PPP貸款分配與各州的新冠病例數無關。相反，企業如果此前擁有銀行業務關係以及社區銀行市場份額，則獲得貸款的可能性會更大。但問題是，黑人公司稱因擔心遭拒絶而沒申請融資的數量，是白人公司的三倍以上。