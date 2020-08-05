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【樓市現象】元朗3房特色戶連車位僅賣650萬 10組買家爭約睇樓 業主急反價成功沽貨

股樓投資 02:24 2020/08/05

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過去兩周，疫情下開售的兩個屯門新盤銷情報捷，但不少小業主卻處「捱打」局面，市場的二手成交中，十居奇九也屬減價成交。 但最近元朗低密度屋苑翠疊軒卻錄業主反價成交，於最近疫市中的確少見。

【樓市現象】疫市下星河明居錄破頂成交 呎價1.95萬元 呢個「樓皇」單位有幾罕有﹖


利嘉閣地產元朗區助理分區董事黃永全表示，市場新近錄得元朗翠疊軒1座低層連花園的特色單位成交，單位實用面積約670平方呎，間隔為三房一套連儲物室，另附設約360平方呎的花園，再加一個車位出售。原業主叫價650萬元，放盤四天後，盡管疫情嚴峻，但仍吸引逾10組買家相約睇樓。有見單位受歡迎，業主當然趁勢反價，最後單位成功反價8萬元，以658萬元連車位沽出，折合實用面積呎價約9,821元。據悉，原業主於2014年9月以460萬元購入上述單位。持貨約6年，現轉手帳面獲利約198萬元，物業升值約43%。

【花旗調查】市民置業調查結果估你唔到 逾一成受訪者指現時屬極好的置業時機 創9年高位


據地產代理網站的數據，翠疊軒的成交呎價約10,276元水平，可見是次成交稍低於市價約4%左右。位於洪水橋孖峰嶺路18號的翠疊軒，由恒地（00012）發展，於1998年落成，樓齡22年，屬低密度屋苑。由屋苑步行至輕鐵屏山站8至10分鐘。

【疫市尋盤】西鐵沿線屋苑抗跌力強成疫市奇葩 邊個屋苑最值得尋寶﹖

翠疊軒附近環境清幽，屋苑也附設會所及停車場，於區內而言配套較出眾。屋苑設有六座低密度住宅，樓高四層，但物業內並無電梯，實用面積由670至837平方呎，間隔以三房為主。

【樓市現象】跑馬地租客見區內「隱世豪宅」劈價百萬元即入市 呎價低見1.27萬元 低過九龍居屋

 

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撰文 : 陳詠妍

洪水橋 元朗區 元朗 車位 放盤 疫情

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