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【美國經濟】民主黨稱新一輪財政刺激方案「正取得進展」

即市財經 01:47 2020/08/05

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參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，談判正取得進展。

美國新一輪財政刺激方案仍然僵持，聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，與白宮的談判終於朝著正確的方向發展，但在某些問題上，分歧仍然很大。舒默表示，談判仍在繼續，並正在取得進展，又指分歧主要在於一些項目的優先順序及規模上。

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯賓尼（Nouriel Roubini）形容，美國國會議員們是在「玩火」。他認為人們對經濟復甦的擔憂正在加劇，新一輪財政刺激方案遲遲無法出台，或將導致另一場衰退

另外，此前亦有消息指，白宮正研究繞過國會，由總統特朗普以行政命令推出刺激措施的可能性。

民主黨和共和黨一直未能就新的刺激計劃達成協議。上一輪財政刺激法案中，對失業者提供的每周額外600美元失業救助已到期，與此同時，保護房客免受驅逐的禁止驅逐令亦已在7月25日到期。共和黨人和民主黨人在失業救濟得措施上仍有重大分歧。民主黨向延長此前的每周額外600美元失業救助，而共和黨則希望降低補助金額，鼓勵勞動力重投市場。

相關文章︰【美國經濟】儲行布拉德：美國7月經濟放緩　顯示復甦不會順利

【美國經濟】失業津貼未有共識 財長姆欽：距離達成協議很遠但強調有好進展（第二版）

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