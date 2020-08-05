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【美股焦點】AMD升9%市值曾達千億美元　Intel股價低殘市盈率不足9倍

即市財經 06:19 2020/08/05

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AMD市值逼近千億美元。

晶片股AMD（美：AMD）股價近日大漲，據報AMD繼續台積電TSMC（台：2330）增加7nm製程晶片訂單，明年有機會超越蘋果（美：AAPL），成為台積電第一大客戶。與此同時，AMD主要競爭對手英特爾（Intel，美：INTC）7nm製程晶片因「重大瑕疵」推遲面世，令市場憂慮其在技術上被AMD超越。

AMD周二（5日）股價繼續大升，最多升10.5%，收報85.04美元，總市值一度突破1000億美元。以最新一季業績計算，其現價市盈率達驚人的164.5倍，在科技股中亦屬於偏高。

另外，英特爾股價則持續低迷，收報49.13美元，市值2089億美元，其市盈率僅8.96倍。若按照市盈率來看，作為科技股英特爾估值可謂極低，甚至低過不少香港傳統經濟股。

值得注意的是，英特爾第二季業績數據並不差，其第二季收入為197.3億元，在疫情影響下仍錄得20%按年增長。

相關文章︰ 【晶片股】AMD傳加碼台積電訂單 明年或超蘋果成TSMC最大客戶

【美股焦點】台積電強勢漲逾1成　獲英特爾AMD訂單先進製程滿載

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