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【金價走勢】現貨金續破頂見1995美元 期金高見2013美元

即市財經 23:37 2020/08/04

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金價續創新高，期金再度突破2000美元水平。

美匯指數繼續於93水平徘徊，黃金價格續創新高，現貨金價高見每安士1995.06水平，日內升幅逾1%；期金再度升穿2000美元關，每安士高見2013美元。雖然黃金的名義價格創下新高，惟世界黃金協會此前曾指出，但若果計及通脹因素，金價尚未突破2011年高位，目前仍處於黃金增長周期的早期階段。

德國商業銀行分析師Karen Jones表示，金價2000美元關口是一個重要阻力位，而目前黃金價格正處於49年趨勢通道頂1983美元上方。Jones認為，金價要在通道上方持續至本月底，甚至是本季尾才能真正確認技術形態的突破。

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