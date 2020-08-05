【金價走勢】現貨金續破頂曾升穿2030美元 金礦股上揚惟升幅略收窄

▲ 金價續創新高，期金再度突破2000美元水平。

美匯指數繼續於93水平徘徊，黃金價格續創新高，現貨金價盤中曾高見2031.14美元，最新報2012.56美元；%；紐約期金每安士高見2048.6美元。雖然黃金的名義價格創下新高，惟世界黃金協會此前曾指出，但若果計及通脹因素，金價尚未突破2011年高位，目前仍處於黃金增長周期的早期階段。

金礦股早段造好，但現升幅略收窄，中國黃金 （02099） 升2.7%，現報7.93元；山東黃金 （01787） 及恒興黃金 （02303） 升2.9%，招金礦業 （01818） 升2.6%；紫金礦業 （02899） 升3.8%。

德國商業銀行分析師Karen Jones表示，金價2000美元關口是一個重要阻力位，而目前黃金價格正處於49年趨勢通道頂1983美元上方。Jones認為，金價要在通道上方持續至本月底，甚至是本季尾才能真正確認技術形態的突破。

相關文章︰【金價走勢】紐約期金見1987美元 較現貨金高水19美元

相關文章︰【美元危機+金價走勢】高盛︰金價看2300美元 金價升意味美元地位受威脅

相關文章︰【金價走勢】洪灝料美元短綫或有技術反彈 重拾弱勢時金價將續創新高

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情