  • 26°C
香港時間 : 2020805日 (三) 00:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【財務自由教室】實現財務自由要多少身家？　教你預算財務自由所需資產

理財智慧 23:34 2020/08/04

分享：

不少打工仔日日夜夜都想財務自由，究竟幾時才能達成？

財務自由的基本定義是被動收入（如股息收入、租金收入等）大於日常生活支出，就能夠財務自由。(重溫上一篇文章：甚麼是財務自由？　一圖睇清財務自由基本概念)

因此，想達成財務自由，除了努力增進理財知識、精明及謹慎投資，更要了解清楚自己每月生活支出有多少，才可規劃財務自由所需的金額。

舉例，每月個人或家庭開支3萬元，即每月被動收入要多於3萬元，才可財務自由。假設你是以股票資產來達成，再假設你的股票組合平均股息率為6厘，即是需要600萬元股票資產，每年產生36萬元股息，每月便有3萬元被動收入，足夠支付全數生活開支。（600萬元 x 6% = 每年36萬元；每月3萬元）

不過，每月支出3萬元，被動收入又是3萬元，這樣就想財務自由？實在太太太危險了！

筆者早前訪問《iMoney》「一家四口 離家出走」專欄作者、憑物業投資在35歲達成財務自由的岑皓軒馬漪楠夫婦。他們提醒大家，制定財務自由計劃要考慮未來通脹，以及為應付不時之需，要預留資金和現金流。他們舉例，每月家庭開支5萬元，較安全的狀態是被動收入是每月支出的1.5倍，即每月被動收入要有7.5萬元。而額外的2.5萬元現金流，可再投資或放入家庭儲備基金，以備不時之需。

岑皓軒和馬漪楠35歲達成財務自由，隨後開展旅居海外的生活，先後在泰國曼谷、中國成都、日本沖繩旅居，感受當地生活文化、風土人情。

相關訪問文章：【財務自由】一家四口旅居沖繩　岑皓軒：移居前準備多元資產　無懼動盪

筆者非常同意！今年新冠肺炎肆虐全球，搞到投資市場翻天覆地，不少股民愛買銀行股收息股，可惜滙豐（00005）暫停派息，恒生（00012）也削減派息，相信不少人的股票組合今年也收少一截股息。

如果被動收入只是剛剛好夠支付生活開支，遇上今年般的突發情況、股息收入大減，便相當糟糕。因此制定財務自由的預算，最好預鬆一些。

回到最初的例子，假設每月家庭開支3萬元，若被動收入為每月支出的1.5倍，即每月被動收入要4.5萬元才較安全。同樣假設以股票資產來達成財務自由、股票組合平均股息率為6厘，即是需要900萬元股票資產，每年產生54萬元股息，每月便有4.5萬元被動收入，足夠支付生活開支之餘，還有餘錢再投資或作家庭儲備。（900萬元 x 6% = 每年54萬元；每月4.5萬元）

計算好財務自由所需資產金額，是否充滿動力，立即想朝着目標金額進發？抑或是覺得目標遙不可及，立即被打殘了？筆者認識不少已達成財務自由的人，他們往往都是前者——較為樂觀、相信自己做得到、會竭力想辦法做到的人。究竟樂觀與成功有何微妙關係？怎樣可以一步一步邁向財務自由？筆者往後會分享更多財務自由人的故事。

 

緊貼iMoney，助你步向財務自由！

【財務自由教室】甚麼是財務自由？　一圖睇清財務自由基本概念

【財務自由】傳奇基金經理彼得林奇　跑贏大市3個心得　散戶也能戰勝專家

【財務自由】華爾街傳奇李佛摩　三大投資智慧　避開市場圈套

【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧

 

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 葉卓偉 iM記者

欄名 : 財務自由教室

最新專欄文章 更多

【財務自由教室】甚麼是財務自由？　一圖睇清財務自由基本概念
2020/07/24
【財務自由教室】甚麼是財務自由？　一圖睇清財務自由基本概念
基金 股票 滙豐控股（00005） 新冠肺炎疫情 收息股 被動收入 財務自由

上一篇文章

【財務自由】一家四口旅居沖繩　岑皓軒：移居前準備多元資產　無懼動盪

下一篇文章

【港股追蹤】City’super傳將易手　本港日式超市由哪些股份持有？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

九十後「散工王」被搶160萬名表 僅數月前購買
九十後「散工王」被搶160萬名表 僅數月前購買
【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！
【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【新車發布】恒大健康推6款新能源車　取名「恒馳」目標全球規模最大
【新車發布】恒大健康推6款新能源車　取名「恒馳」目標全球規模最大
【樓市現象】跑馬地租客見區內「隱世豪宅」劈價百萬元即入市 呎價低見1.27萬元 低過九龍居屋
【樓市現象】跑馬地租客見區內「隱世豪宅」劈價百萬元即入市 呎價低見1.27萬元 低過九龍居屋
【移民加拿大】冷門王子島創業 70後成功移民
【移民加拿大】冷門王子島創業 70後成功移民