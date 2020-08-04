【財務自由教室】實現財務自由要多少身家？　教你預算財務自由所需資產

不少打工仔日日夜夜都想財務自由，究竟幾時才能達成？

財務自由的基本定義是被動收入（如股息收入、租金收入等）大於日常生活支出，就能夠財務自由。(重溫上一篇文章：甚麼是財務自由？ 一圖睇清財務自由基本概念)

因此，想達成財務自由，除了努力增進理財知識、精明及謹慎投資，更要了解清楚自己每月生活支出有多少，才可規劃財務自由所需的金額。

舉例，每月個人或家庭開支3萬元，即每月被動收入要多於3萬元，才可財務自由。假設你是以股票資產來達成，再假設你的股票組合平均股息率為6厘，即是需要600萬元股票資產，每年產生36萬元股息，每月便有3萬元被動收入，足夠支付全數生活開支。（600萬元 x 6% = 每年36萬元；每月3萬元）

不過，每月支出3萬元，被動收入又是3萬元，這樣就想財務自由？實在太太太危險了！

筆者早前訪問《iMoney》「一家四口 離家出走」專欄作者、憑物業投資在35歲達成財務自由的岑皓軒馬漪楠夫婦。他們提醒大家，制定財務自由計劃要考慮未來通脹，以及為應付不時之需，要預留資金和現金流。他們舉例，每月家庭開支5萬元，較安全的狀態是被動收入是每月支出的1.5倍，即每月被動收入要有7.5萬元。而額外的2.5萬元現金流，可再投資或放入家庭儲備基金，以備不時之需。

▲ 岑皓軒和馬漪楠35歲達成財務自由，隨後開展旅居海外的生活，先後在泰國曼谷、中國成都、日本沖繩旅居，感受當地生活文化、風土人情。

相關訪問文章：【財務自由】一家四口旅居沖繩 岑皓軒：移居前準備多元資產 無懼動盪

筆者非常同意！今年新冠肺炎肆虐全球，搞到投資市場翻天覆地，不少股民愛買銀行股收息股，可惜滙豐（00005）暫停派息，恒生（00012）也削減派息，相信不少人的股票組合今年也收少一截股息。

如果被動收入只是剛剛好夠支付生活開支，遇上今年般的突發情況、股息收入大減，便相當糟糕。因此制定財務自由的預算，最好預鬆一些。

回到最初的例子，假設每月家庭開支3萬元，若被動收入為每月支出的1.5倍，即每月被動收入要4.5萬元才較安全。同樣假設以股票資產來達成財務自由、股票組合平均股息率為6厘，即是需要900萬元股票資產，每年產生54萬元股息，每月便有4.5萬元被動收入，足夠支付生活開支之餘，還有餘錢再投資或作家庭儲備。（900萬元 x 6% = 每年54萬元；每月4.5萬元）

計算好財務自由所需資產金額，是否充滿動力，立即想朝着目標金額進發？抑或是覺得目標遙不可及，立即被打殘了？筆者認識不少已達成財務自由的人，他們往往都是前者——較為樂觀、相信自己做得到、會竭力想辦法做到的人。究竟樂觀與成功有何微妙關係？怎樣可以一步一步邁向財務自由？筆者往後會分享更多財務自由人的故事。

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