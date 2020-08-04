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【中概股】眾巢醫學升逾倍熔斷後急回 此前與強生中國續簽合作協議

即市財經 23:02 2020/08/04

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眾巢醫學股價衝高後急回。

內地醫學公司眾巢醫學（美︰ZCMD）股價突然異動，美股早段曾升逾一倍至5.25美元，其後升幅急速收窄，最新升幅26.7%，報3.04美元。眾巢醫學周二宣布與強生（中國）有限公司續簽合約，繼續作為強生在中國的供應商和合作夥伴，延續雙方在醫學科研，醫患教育和品牌建設等方面自2017年以來的合作。

眾巢醫學主要業務是為中國的醫護工作者及大眾提供疾病管理、在線醫療保健信息、和專業醫學培訓和教育服務的公司。眾巢醫學董事長兼首席執行官楊偉光先示，強生在中國設有多個研發中心和生產基地，在中國市場開發和引進了大量醫療器械和創新醫藥產品。

以強生在中國的子公司西安楊森為例，在截止到2020年10月份的短短21個月里共有 22個創新產品和適應症在中國獲批或上市，覆蓋了精神病學、血液病學、實體瘤、免疫學、傳染病、糖尿病以及肺動脈高壓等疾病領域。

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