【進軍北歐】亞馬遜準備設立瑞典版　首度涉足北歐市場

▲ 亞馬遜尚未公布何時正式推出瑞典版，亦未透露會否在瑞典設倉或興建物流中心

電商巨頭亞馬遜（美：AMZN）進一步開拓業務版圖，現準備在瑞典推出，意味瑞典將成為亞馬遜首個進軍的北歐國家。據了解，亞馬遜尚未公布何時正式推出瑞典版，亦未透露會否在瑞典設倉或興建物流中心。不過，據當地傳統報道，斯德哥爾摩西部Eskilstuna外的商業園區正在興建一所倉庫。未知是否屬亞馬遜在當地的資產。

對於進軍瑞典，亞馬遜歐盟區擴張部副總裁Alex Ootes指對計劃樂觀，認為透過低價、產品廣泛，以及和快速的送貨的策略，亞馬遜最終將贏得瑞典客戶的信任。

值得注意是，亞馬遜未公布正式推出瑞典版的時間，故瑞典網民現時若搜尋「amazon.se」，網絡仍會跳至亞馬遜的德國網站「amazon.de」。

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