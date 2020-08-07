【企管「徐」意門@iM網欄】早起的鳥兒有蟲吃 市場上的先發者優勢

一個吃雞頭的秘密



每次家庭聚會，餐桌上總離不開白切雞或炸子雞這一道主菜。 我每次都會盯著雞頭的位置，因為牠令我回憶起一段難忘的往事。我的朋友就曾問過我：｢雞腿、雞翅膀、雞胸的肉質不是更鮮嫩可口嗎，為甚麼您捨雞腿，而選擇沒甚麼肉的雞頭呢？｣



一盤雞肉引發的搶奪戰



小時候家裡條件不好，一般人家只有過時過節才能有鮮雞吃，現在當然不可同日而語了。當年每逢大節，我們七、八個孩子就會早早地圍坐飯枱等待開飯（其實是雞肉的隆重登場）。每個人都虎視眈眈、伺機而動，搶崩頭的是最受歡迎的雞脾，吃剩的只是雞頭和雞腳 .. 。 還記得我的母親煞有介事地跟我們說：｢孩子們，別看雞頭的肉少哦，其實它有著神奇力量啊！」



｢甚麼神奇力量？」所有孩子都好奇地問。 ｢你們知道甚麼家禽最早叫醒我們起床嗎？這等如一個自動鬧鐘的道理，所以雞頭是一隻雞的最好部份，吃了雞頭就等於吸收了整隻雞的精華，它會在你們的身體裡形成一個天然的鬧鐘，你們每天早上就會自動起床，那就做甚麼事都不怕遲到啦！｣



不用天天被藤條叫醒 ( 小時候家裡都裝備了馴服孩子的武器 ) ，又能避過上學遲到的責罰，我覺得很有用。 我忘了自己兄弟姐妹們到底信了多少，反正幼童時的我是深信不疑了。雖然，我長大後就認識到，這其實是母親為了解決｢孩多雞少｣的權宜之計，其實沒甚麼科學根據，不過多年來養成的早起習慣倒是延續至今。



早起的鳥兒有蟲吃？ 經過多年的職涯歷練，我反而對母親當初的玩笑產生了感恩之情。 也許真的是多吃雞頭的作用？！潛移默化中，我每天早上 6 點就會自動醒來，開始安排新一天的工作，做事有規律，時間應用也變得充裕了，效率相對提高。 就好像我剛剛過去的新書發布會，那天是陽光明媚的星期六（非常適合補眠）。而在當天早上起床，我才突然—醍起，何不邀請仍在大學讀書的幾位學員（ mentees ）出席，幫助他們在場拓寬人脈、尋找暑期實習機會。



於是，我馬上給 5 名師友計劃同學發了短信，邀請他們參加當日 11 時舉行的發布會。由於時間倉促，週末早上大都還在睡懶覺，以為同學們沒人會來，結果出乎意料的是，竟然有一名同學現身了。現場還遇上一位業界人事主管，互相介紹下，這位同學獲得了寶貴的實習機會。 這個巧合，其他幾位同學或者錯失了一次難得的機會，而在職場上，我們又有多少次，因錯過了最佳時機而懊悔？我們又有多少次在後悔過後，下次又會無意重複的錯失呢？ 所以，我們必須把｢早｣字銘刻在心上。



那麼，對於企業而言，早起的鳥兒有甚麼優勢呢？ 引申到商業層面，早著先鞭的企業先行者，其新產品及服務主要是佔了先發者優勢（ first mover advantage ）。若成為先行者，公司在品牌位置上就佔領了一個先機。譬如大型零售百貨就首先想到 Walmart ，一想到購買外語書籍就會聯想到 Amazon 網站，要找貨車載運東西自然會想起找 Go Go Van， 找餐廳吃東西便上網找 Open Rice 一樣，領導品牌在很多行業裡，都是第一個進入消費者腦海中的，先入為主的優勢顯而易見。



這正好比喻第一家發現藍海的企業，它會有較高的機會快速爭取市場份額，從而獲得規模經濟（ Economies of scale ）的效益，較先享有較低平均成本；同時企業規模的擴張，生產效率和營運經驗，會隨著實踐次數的增加而提高，充分發揮出學習曲線（ Learning curve ）的效果，對於企業的長遠發展有著很大的裨益。 而先行者也可以透過專利、獨有技術等方式，為行業或服務訂立一套新標準，而跟隨其後的企業要超越創先河者的地位也非易事，先佔者保持的優勢更著先鞭。 古有魯迅因被老師責罵，在就讀書塾的桌子上刻了「早｣字，提醒自己要早起、不遲到 ..... ，背後蘊藏著自己的決心和承諾，願此文在各位讀者心上烙下｢早｣字，與君共勉。

作者_徐聯安簡介： 徐聯安 , J.P.，現為亨達集團主席，負責集團環球及策略發展，擁有超過廿多年銀行、證劵業及資產管理的高級管理經驗。熱心社會服務，多年來擔任多項公職，如香港證券業協會主席、教育局優質教育基金督導委員會主席、金融發展局人力資源小組委員等。

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