  • 30°C
香港時間 : 2020808日 (六) 19:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【企管「徐」意門@iM網欄】早起的鳥兒有蟲吃 市場上的先發者優勢

名人薈萃 10:32 2020/08/07

分享：

一個吃雞頭的秘密

每次家庭聚會，餐桌上總離不開白切雞或炸子雞這一道主菜。我每次都會盯著雞頭的位置，因為牠令我回憶起一段難忘的往事。我的朋友就曾問過我：｢雞腿、雞翅膀、雞胸的肉質不是更鮮嫩可口嗎，為甚麼您捨雞腿，而選擇沒甚麼肉的雞頭呢？｣

一盤雞肉引發的搶奪戰

小時候家裡條件不好，一般人家只有過時過節才能有鮮雞吃，現在當然不可同日而語了。當年每逢大節，我們七、八個孩子就會早早地圍坐飯枱等待開飯（其實是雞肉的隆重登場）。每個人都虎視眈眈、伺機而動，搶崩頭的是最受歡迎的雞脾，吃剩的只是雞頭和雞腳..還記得我的母親煞有介事地跟我們說：｢孩子們，別看雞頭的肉少哦，其實它有著神奇力量啊！」

｢甚麼神奇力量？」所有孩子都好奇地問。｢你們知道甚麼家禽最早叫醒我們起床嗎？這等如一個自動鬧鐘的道理，所以雞頭是一隻雞的最好部份，吃了雞頭就等於吸收了整隻雞的精華，它會在你們的身體裡形成一個天然的鬧鐘，你們每天早上就會自動起床，那就做甚麼事都不怕遲到啦！｣

不用天天被藤條叫醒(小時候家裡都裝備了馴服孩子的武器)，又能避過上學遲到的責罰，我覺得很有用。我忘了自己兄弟姐妹們到底信了多少，反正幼童時的我是深信不疑了。雖然，我長大後就認識到，這其實是母親為了解決｢孩多雞少｣的權宜之計，其實沒甚麼科學根據，不過多年來養成的早起習慣倒是延續至今。

早起的鳥兒有蟲吃？經過多年的職涯歷練，我反而對母親當初的玩笑產生了感恩之情。也許真的是多吃雞頭的作用？！潛移默化中，我每天早上6點就會自動醒來，開始安排新一天的工作，做事有規律，時間應用也變得充裕了，效率相對提高。就好像我剛剛過去的新書發布會，那天是陽光明媚的星期六（非常適合補眠）。而在當天早上起床，我才突然—醍起，何不邀請仍在大學讀書的幾位學員（mentees ）出席，幫助他們在場拓寬人脈、尋找暑期實習機會。

於是，我馬上給5名師友計劃同學發了短信，邀請他們參加當日11時舉行的發布會。由於時間倉促，週末早上大都還在睡懶覺，以為同學們沒人會來，結果出乎意料的是，竟然有一名同學現身了。現場還遇上一位業界人事主管，互相介紹下，這位同學獲得了寶貴的實習機會。這個巧合，其他幾位同學或者錯失了一次難得的機會，而在職場上，我們又有多少次，因錯過了最佳時機而懊悔？我們又有多少次在後悔過後，下次又會無意重複的錯失呢？所以，我們必須把｢早｣字銘刻在心上。

那麼，對於企業而言，早起的鳥兒有甚麼優勢呢？引申到商業層面，早著先鞭的企業先行者，其新產品及服務主要是佔了先發者優勢（first mover advantage）。若成為先行者，公司在品牌位置上就佔領了一個先機。譬如大型零售百貨就首先想到Walmart，一想到購買外語書籍就會聯想到Amazon網站，要找貨車載運東西自然會想起找Go Go Van，找餐廳吃東西便上網找Open Rice一樣，領導品牌在很多行業裡，都是第一個進入消費者腦海中的，先入為主的優勢顯而易見。

這正好比喻第一家發現藍海的企業，它會有較高的機會快速爭取市場份額，從而獲得規模經濟（Economies of scale）的效益，較先享有較低平均成本；同時企業規模的擴張，生產效率和營運經驗，會隨著實踐次數的增加而提高，充分發揮出學習曲線（Learning curve）的效果，對於企業的長遠發展有著很大的裨益。而先行者也可以透過專利、獨有技術等方式，為行業或服務訂立一套新標準，而跟隨其後的企業要超越創先河者的地位也非易事，先佔者保持的優勢更著先鞭。古有魯迅因被老師責罵，在就讀書塾的桌子上刻了「早｣字，提醒自己要早起、不遲到.....，背後蘊藏著自己的決心和承諾，願此文在各位讀者心上烙下｢早｣字，與君共勉。
 

作者_徐聯安簡介：

徐聯安 , J.P.，現為亨達集團主席，負責集團環球及策略發展，擁有超過廿多年銀行、證劵業及資產管理的高級管理經驗。熱心社會服務，多年來擔任多項公職，如香港證券業協會主席、教育局優質教育基金督導委員會主席、金融發展局人力資源小組委員等。

更多企管「徐」意門@徐聯安的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 徐聯安、編輯：邊婕

欄名 : 企管「徐」意門

最新專欄文章 更多

【企管「徐」意門@iM網欄】逐利不是錯 錯誤的是缺乏遠見的求成
2020/07/24
【企管「徐」意門@iM網欄】逐利不是錯 錯誤的是缺乏遠見的求成
【企管「徐」意門@iM網欄】由銀行實習生到證券行管理層 難忘的兩個來電
2020/07/10
【企管「徐」意門@iM網欄】由銀行實習生到證券行管理層 難忘的兩個來電
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【劈價走貨】業主趕移民狠劈740萬元沽天鑄 低市價27% 代理：必令市場放盤「冧價」
【劈價走貨】業主趕移民狠劈740萬元沽天鑄 低市價27% 代理：必令市場放盤「冧價」
【炒家勁蝕】內地客輸到七彩　斷供走人　多個物業淪為銀主盤
【炒家勁蝕】內地客輸到七彩　斷供走人　多個物業淪為銀主盤
【樓市現象】元朗3房特色戶連車位僅賣650萬 10組買家爭約睇樓 業主急反價成功沽貨
【樓市現象】元朗3房特色戶連車位僅賣650萬 10組買家爭約睇樓 業主急反價成功沽貨
經理人公司停止發放每月25萬元底薪 「Ming仔」索償151萬港元今開審
經理人公司停止發放每月25萬元底薪 「Ming仔」索償151萬港元今開審
【網民熱話】40歲夫婦70萬積蓄月入4萬多　加按自住樓買樓收租有冇得諗？
【網民熱話】40歲夫婦70萬積蓄月入4萬多　加按自住樓買樓收租有冇得諗？
【豪宅疫情】貝沙灣業主屈服平沽　代理：鄰居累事
【豪宅疫情】貝沙灣業主屈服平沽　代理：鄰居累事