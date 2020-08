【企管「徐」意門@iM網欄】早起的鳥兒有蟲吃 市場上的先發者優勢

一個吃雞頭的秘密



每次家庭聚會,餐桌上總離不開白切雞或炸子雞這一道主菜。 我每次都會盯著雞頭的位置,因為牠令我回憶起一段難忘的往事。我的朋友就曾問過我:「雞腿、雞翅膀、雞胸的肉質不是更鮮嫩可口嗎,為甚麼您捨雞腿,而選擇沒甚麼肉的雞頭呢?」



一盤雞肉引發的搶奪戰



小時候家裡條件不好,一般人家只有過時過節才能有鮮雞吃,現在當然不可同日而語了。當年每逢大節,我們七、八個孩子就會早早地圍坐飯枱等待開飯(其實是雞肉的隆重登場)。每個人都虎視眈眈、伺機而動,搶崩頭的是最受歡迎的雞脾,吃剩的只是雞頭和雞腳 .. 。 還記得我的母親煞有介事地跟我們說:「孩子們,別看雞頭的肉少哦,其實它有著神奇力量啊!」



「甚麼神奇力量?」所有孩子都好奇地問。 「你們知道甚麼家禽最早叫醒我們起床嗎?這等如一個自動鬧鐘的道理,所以雞頭是一隻雞的最好部份,吃了雞頭就等於吸收了整隻雞的精華,它會在你們的身體裡形成一個天然的鬧鐘,你們每天早上就會自動起床,那就做甚麼事都不怕遲到啦!」



不用天天被藤條叫醒 ( 小時候家裡都裝備了馴服孩子的武器 ) ,又能避過上學遲到的責罰,我覺得很有用。 我忘了自己兄弟姐妹們到底信了多少,反正幼童時的我是深信不疑了。雖然,我長大後就認識到,這其實是母親為了解決「孩多雞少」的權宜之計,其實沒甚麼科學根據,不過多年來養成的早起習慣倒是延續至今。



早起的鳥兒有蟲吃? 經過多年的職涯歷練,我反而對母親當初的玩笑產生了感恩之情。 也許真的是多吃雞頭的作用?!潛移默化中,我每天早上 6 點就會自動醒來,開始安排新一天的工作,做事有規律,時間應用也變得充裕了,效率相對提高。 就好像我剛剛過去的新書發布會,那天是陽光明媚的星期六(非常適合補眠)。而在當天早上起床,我才突然—醍起,何不邀請仍在大學讀書的幾位學員( mentees )出席,幫助他們在場拓寬人脈、尋找暑期實習機會。



於是,我馬上給 5 名師友計劃同學發了短信,邀請他們參加當日 11 時舉行的發布會。由於時間倉促,週末早上大都還在睡懶覺,以為同學們沒人會來,結果出乎意料的是,竟然有一名同學現身了。現場還遇上一位業界人事主管,互相介紹下,這位同學獲得了寶貴的實習機會。 這個巧合,其他幾位同學或者錯失了一次難得的機會,而在職場上,我們又有多少次,因錯過了最佳時機而懊悔?我們又有多少次在後悔過後,下次又會無意重複的錯失呢? 所以,我們必須把「早」字銘刻在心上。



那麼,對於企業而言,早起的鳥兒有甚麼優勢呢? 引申到商業層面,早著先鞭的企業先行者,其新產品及服務主要是佔了先發者優勢( first mover advantage )。若成為先行者,公司在品牌位置上就佔領了一個先機。譬如大型零售百貨就首先想到 Walmart ,一想到購買外語書籍就會聯想到 Amazon 網站,要找貨車載運東西自然會想起找 Go Go Van, 找餐廳吃東西便上網找 Open Rice 一樣,領導品牌在很多行業裡,都是第一個進入消費者腦海中的,先入為主的優勢顯而易見。



這正好比喻第一家發現藍海的企業,它會有較高的機會快速爭取市場份額,從而獲得規模經濟( Economies of scale )的效益,較先享有較低平均成本;同時企業規模的擴張,生產效率和營運經驗,會隨著實踐次數的增加而提高,充分發揮出學習曲線( Learning curve )的效果,對於企業的長遠發展有著很大的裨益。 而先行者也可以透過專利、獨有技術等方式,為行業或服務訂立一套新標準,而跟隨其後的企業要超越創先河者的地位也非易事,先佔者保持的優勢更著先鞭。 古有魯迅因被老師責罵,在就讀書塾的桌子上刻了「早」字,提醒自己要早起、不遲到 ..... ,背後蘊藏著自己的決心和承諾,願此文在各位讀者心上烙下「早」字,與君共勉。

作者_徐聯安簡介: 徐聯安 , J.P.,現為亨達集團主席,負責集團環球及策略發展,擁有超過廿多年銀行、證劵業及資產管理的高級管理經驗。熱心社會服務,多年來擔任多項公職,如香港證券業協會主席、教育局優質教育基金督導委員會主席、金融發展局人力資源小組委員等。

