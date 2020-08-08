  • 30°C
香港時間 : 2020808日 (六) 19:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【玄人‧峰語@iM網欄】九運自處　大時代下持盈保泰是上策

名人薈萃 10:02 2020/08/08

分享：

就算不識命理，近這幾年都聽過不少玄學家對「九運」作出前瞻性的預測，總括而言，「九運」會興起科技、新文化、變革…..等等，所以這也解釋了為何 「地運入九」(即2017年打後)網紅、網購、雲端、人工智能的產業如雨後春筍般湧現，所以未來的時間，要在職場發展也好、從投資角度也好，都離不開這些老生常談的建議。當然，是否每一個人都適合做上述工種又或者適合投資，真的要看每一個人的命格及際遇。反之，今日我想跟大家分享在這個大時代的局面下，我們應該如何自處？那些事應要提高警覺？

之前已跟大家分析過，這幾年的交運期，加上今年的混亂非常的天象局面，所有的人、事、物的發展，已超出我們可以理解的範疇。九運又謂 「離火運」，按字面解釋，其實本身已有「分離」的意象，加上「火」象的影響，磨擦會更加多。所以，不論前年的中美貿易戰、去年的香港社會運動、今年的西方國家與中國爆發的新一輪的「冷戰」所引伸的宏觀局面；又或者社會運動後的家庭和朋輩之間的爭拗；及今時今日因疫情令人與人之間要分隔的微觀變化，都正在對應分離及火戰之象。這幾年的大局既然如此，作為卑微的人類，要改變世界是沒可能的。但大家少嘈一句，多做一點利人利己的實事，其實已可以由小圈子發起正能量起來。

再者，過去近二十年的「八運」，嚴格來說都屬搵錢容易，歌舞昇平的世運，因此不少人會用過去的藍本，希望再來一次輝煌歲月。我可以大膽講句，在八運賴以成功的方程式，在新的世運會不完全管用。一來新世運已有新的遊戲規則，舊有的模式已不能照板煮碗；二來是八運中資產迅速膨脹的致富模式，是八運的獨有特質，而非九運的長處。因此，未來時間，即使是投資市場牛氣沖天，也不宜像過往般加大槓桿投資。

究其原因，正因為火運之交接，會有好多突如其來的衝突及突變事情，其情況有如火的本質會火乘風勢，一下子出現扭轉的局面。投資也好、做生意也好，沒有嚴守風險，突如其來的轉變會令你走避不及。因此，很多人都會問我，九運有甚麼可以發達？反而我會建議，在這交運的幾年，不是避世甚麼也不做，而是付出六至八成力去播種，萬事留有餘地，千萬不要透支式的方去行事，即使是幫人也要緊記：量力而為！

今年7月3日開始，已出現木星及土星相會的局面，到12月底距離最近，以占星學家的預測，都會是一些極為動盪之象，所以未來時間，都要「持盈保泰」為上，做多未必會事半功倍，但做錯的後果，未必可以短期翻身，這點一定要銘記。

 

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

更多玄人‧峰語@奇峰的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 奇峰、編輯：邊婕

欄名 : 玄人‧峰語

最新專欄文章 更多

【玄人‧峰語@iM網欄】「八運」舊帳清算 元運交替的混沌期
2020/08/01
【玄人‧峰語@iM網欄】「八運」舊帳清算 元運交替的混沌期
【玄人‧峰語@iM網欄】今年特別多災難 「庚子」年是魔咒！？
2020/07/18
【玄人‧峰語@iM網欄】今年特別多災難 「庚子」年是魔咒！？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【劈價走貨】業主趕移民狠劈740萬元沽天鑄 低市價27% 代理：必令市場放盤「冧價」
【劈價走貨】業主趕移民狠劈740萬元沽天鑄 低市價27% 代理：必令市場放盤「冧價」
【炒家勁蝕】內地客輸到七彩　斷供走人　多個物業淪為銀主盤
【炒家勁蝕】內地客輸到七彩　斷供走人　多個物業淪為銀主盤
【樓市現象】元朗3房特色戶連車位僅賣650萬 10組買家爭約睇樓 業主急反價成功沽貨
【樓市現象】元朗3房特色戶連車位僅賣650萬 10組買家爭約睇樓 業主急反價成功沽貨
經理人公司停止發放每月25萬元底薪 「Ming仔」索償151萬港元今開審
經理人公司停止發放每月25萬元底薪 「Ming仔」索償151萬港元今開審
【網民熱話】40歲夫婦70萬積蓄月入4萬多　加按自住樓買樓收租有冇得諗？
【網民熱話】40歲夫婦70萬積蓄月入4萬多　加按自住樓買樓收租有冇得諗？
【豪宅疫情】貝沙灣業主屈服平沽　代理：鄰居累事
【豪宅疫情】貝沙灣業主屈服平沽　代理：鄰居累事