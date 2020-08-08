【玄人‧峰語@iM網欄】九運自處　大時代下持盈保泰是上策

就算不識命理，近這幾年都聽過不少玄學家對「九運」作出前瞻性的預測，總括而言，「九運」會興起科技、新文化、變革…..等等，所以這也解釋了為何 「地運入九」(即2017年打後)網紅、網購、雲端、人工智能的產業如雨後春筍般湧現，所以未來的時間，要在職場發展也好、從投資角度也好，都離不開這些老生常談的建議。當然，是否每一個人都適合做上述工種又或者適合投資，真的要看每一個人的命格及際遇。反之，今日我想跟大家分享在這個大時代的局面下，我們應該如何自處？那些事應要提高警覺？

之前已跟大家分析過，這幾年的交運期，加上今年的混亂非常的天象局面，所有的人、事、物的發展，已超出我們可以理解的範疇。九運又謂 「離火運」，按字面解釋，其實本身已有「分離」的意象，加上「火」象的影響，磨擦會更加多。所以，不論前年的中美貿易戰、去年的香港社會運動、今年的西方國家與中國爆發的新一輪的「冷戰」所引伸的宏觀局面；又或者社會運動後的家庭和朋輩之間的爭拗；及今時今日因疫情令人與人之間要分隔的微觀變化，都正在對應分離及火戰之象。這幾年的大局既然如此，作為卑微的人類，要改變世界是沒可能的。但大家少嘈一句，多做一點利人利己的實事，其實已可以由小圈子發起正能量起來。

再者，過去近二十年的「八運」，嚴格來說都屬搵錢容易，歌舞昇平的世運，因此不少人會用過去的藍本，希望再來一次輝煌歲月。我可以大膽講句，在八運賴以成功的方程式，在新的世運會不完全管用。一來新世運已有新的遊戲規則，舊有的模式已不能照板煮碗；二來是八運中資產迅速膨脹的致富模式，是八運的獨有特質，而非九運的長處。因此，未來時間，即使是投資市場牛氣沖天，也不宜像過往般加大槓桿投資。

究其原因，正因為火運之交接，會有好多突如其來的衝突及突變事情，其情況有如火的本質會火乘風勢，一下子出現扭轉的局面。投資也好、做生意也好，沒有嚴守風險，突如其來的轉變會令你走避不及。因此，很多人都會問我，九運有甚麼可以發達？反而我會建議，在這交運的幾年，不是避世甚麼也不做，而是付出六至八成力去播種，萬事留有餘地，千萬不要透支式的方去行事，即使是幫人也要緊記：量力而為！

今年7月3日開始，已出現木星及土星相會的局面，到12月底距離最近，以占星學家的預測，都會是一些極為動盪之象，所以未來時間，都要「持盈保泰」為上，做多未必會事半功倍，但做錯的後果，未必可以短期翻身，這點一定要銘記。





作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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