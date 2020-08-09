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【陽光旅途@iM網欄】旅遊新方式——訂製小包團

名人薈萃 13:03 2020/08/09

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二十年前去旅行，大多數人會選擇跟旅行團。十年前去旅行，很多人會選擇自由行。今天去旅行，你又會選擇甚麼方式呢？筆者可能由於工作原因，對旅遊比較執著，人也比較麻煩！覺得跟團去玩，又早起身，行程又未必每一個景點都是自己喜歡的。 而自由行又需要找攻略，安排好所有東西，這個對我來說又是相當費神！而且拿着很多行李，去找交通或酒店是多麼的辛苦！我想各位男士或許都有同感，當帶老婆和小孩去旅行時，自己就變成導遊、挑夫、司機......辛苦過返工！
 去年這時候，我們一家四口就用了一個新的出行方法去京阪奈玩了一星期，感覺非常舒適，值得為大家介紹一下這種訂製小包團！其實這種旅遊方式在大陸已經非常盛行，但在香港選擇這種出遊方式的還屬少數。我在出發前一個月開始和旅行社傾談我想要的旅遊計劃，包括景點、酒店、餐飲和整體預算等。之後他們提供了不同的酒店及餐廳給我選擇，我亦特別要求了一些我很想去的地方。最後我們共識了一個行程並付款，就完成了我的預訂！
 由於我的小孩第一次去日本，所以安排的都是比較大路的行程，相信讀者們也很有經驗，因此我並不在這裡介紹這些地方，而是想分享這種出遊方式的樂趣。這次的旅程是前所未有的舒適。我們下飛機出來已見到一位華人帥哥舉着牌接我們，他隨即接過行李並引領我們上車，他是我們的司機兼導遊華哥。我們的坐駕是一輛豐田Alphard 30系的新車。原計劃本來是要直接去有馬溫泉的，但小孩都非常肚餓，所以我們就讓華哥帶我們先去吃個拉麵醫肚再出發！
他一點怨言也沒有，還主動的提供了幾個餐廳給我們選擇！到達餐廳後，他還為我們翻譯了餐牌並點了菜才回到車上等。當然我有邀請他一起用餐，但他說還飽，我亦沒有勉強他了。有馬溫泉是我在大阪附近比較喜愛的溫泉區，我亦去過好幾次！如果自由行，從大阪到有馬可以乘坐JR但要轉兩次或三次車才能到，或從梅田坐巴士，而且到了之後還要步行一段距離才到酒店！今次直接是從機場上車點對點送到酒店，又不用自己開車，終於不用當挑夫和司機了！今次在有馬川親水廣場剛好碰上「有馬涼風川座敷節」，有一些小食、表演，非常熱鬧！
 我們泡過溫泉睡一晚，睡到自然醒，才出發去京都。以前我也試過自駕遊來到京都，很多地方都無法停車，如花見小路、清水寺等。今次就方便很多，華哥把我們送到景區附近，我們把所有行李及購物所得的戰利品都放在車上，馬上下車去玩，玩夠了，再提早10分鐘打電話讓他回來接我們！自由度十足！時間自訂！之後我們再去了奈良、大阪，最後送我們到機場。一路上華哥為我們打點一切，所有行程安排亦可隨意變更！當然酒店不能改，亦不能超時！如果大家厭倦了旅行團，又覺得自由行好辛苦！大家不妨試試這種旅遊方式，試過一定返唔到轉頭！
作者_Sunny左文偉簡介：

資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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撰文 : Sunny左文偉、編輯：邊婕

欄名 : 陽光旅途

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